Cameron Champ gana su tercer título PGA Tour; Vegas, segundo; Pereira, sexto

Blaine (EEUU), 25 jul (EFE).- El estadounidense Camerón Champ con un registro de 66 golpes (-5) llegó a los 269 (-15) para proclamarse este domingo nuevo campeón del torneo 3M Open, del PGA Tour, con dos impactos de ventaja sobre otros tres jugadores, entre ellos el veterano venezolano Jonathan Vegas.

Champ, de 26 años, que logró su tercer torneo de PGA Tour, el primero desde el Safeway Open, que ganó el 25 de septiembre del 2019, acabó perfecto el recorrido en el TPC Twin Cities, de Blaine (Minnesota), con un tarjeta firmada de cinco birdies.

El nuevo campeón estuvo de nuevo consistente y sólido tanto en los golpes largos para colocar la bola en las calles como luego cuando estaba en el green con el putt.

Su triunfo se convirtió en la gran sorpresa al no estar entre los favoritos, lo que permitió a un apostar que colocó 500 dólares en su favor como campeón, que ganase 65.500 dólares con la línea.

Mientras que Vegas, de 36 años, que jugó su mejor torneo en lo que va de temporada, acabó con un registro de 68 golpes (-3) después de haber completado una primera mitad perfecta con tres birdies.

Pero en la segunda, el jugador de Maturín, no tuvo la misma consistencia e inspiración y perdió las opciones al triunfo tras cometer dos bogeys en los hoyos 13 y 17, respectivamente, que compartió con dos birdies.

Los sudafricanos Louis Oosthuizen y Chari Schawartzel, ambos con registro de 68 golpes (-3), acumularon 271 (-13) al igual que Vegas, para compartir el segundo lugar de la clasificación.

Junto a Vegas, el gran destacado del golf latinoamericano en el torneo fue el chileno Mito Pereira, de 26 años, que recuperó 18 puestos para colocarse en el sexto lugar con un acumulado de 273 golpes (-11) tras haber entregado tarjeta firmada de 67 (-4), segunda vez que lo consiguió tras hacerlo en la segunda ronda.

No tuvo el mismo desempeño el veterano golfista colombiano Camilo Villegas, que tuvo su peor registro desde que comenzó el torneo al entregar tarjeta firmada de 74 (+3), después de haber hecho en las tres rondas anteriores 69 (-3), lo que le obligó a bajar hasta el puesto 51, que compartió con otros seis jugadores.

Todo lo contrario de lo que sucedió con el español Sergio García, que fue de menos a más en el torneo y acabó la ronda del domingo con 67 golpes (-4), el mejor de las cuatro jornada, lo que le permitió subir hasta el puesto 25 con un total de 276 (-8), que compartió con los estadounidenses Adam Long y Sam Ryder.

Ejemplo que no siguió su compatriota Rafael Cabrera que fue de más a menos para entregar tarjeta de 74 (+3) y acumuló 282 golpes (-2).