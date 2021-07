Bolivia.- Arce se suma a la idea de López Obrador y aboga por remplazar a la OEA por un grupo "verdaderamente autónomo"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha sumado este lunes a la propuesta de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y ha abogado también por remplazar a la Organización de Estados Americanos (OEA) por un "organismo verdaderamente autónomo".



"Hacemos eco de las palabras del hermano López Obrador en la idea de sustituir a la OEA por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo Estado", ha escrito Arce en su perfil de Twitter.



El pasado sábado, con motivo de la celebración de una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente mexicano propuso la posibilidad de crear un nuevo organismo regional por otro "verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador".



"La propuesta es, ni más ni menos que, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y nuestras identidades", explicó López Obrador, quien durante sus años al frente de México ha sido muy crítico con la OEA y especialmente con su secretario general, Luis Almagro.



No es la primera vez que ambos países hacen causa común contra la dirección de la OEA. En junio, el ministro de Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ya señaló que la actual gestión del organismo era "una de las peores en la historia" y señaló directamente por haber "facilitado prácticamente un golpe" en Bolivia.



Por su parte, el Gobierno de Arce ha acusado en repetidas ocasiones a Almagro y a la OEA de haber alentado la crisis política de octubre de 2019, no reconociendo la victoria de entonces de Evo Morales en las urnas, alimentando las teorías de fraude electoral, y provocando la salida del expresidente, quien pasó por México antes de asentarse definitivamente en Argentina.