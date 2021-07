Bezos ofrece eximir US$2.000M en propuesta para misión lunar

(Bloomberg) -- Jeff Bezos le dijo a la NASA que Blue Origin eximirá hasta US$2.000 millones en pagos durante los próximos dos años, en tanto que la compañía de cohetes busca un contrato con el Gobierno para desarrollar un sistema de aterrizaje humano en la luna.

De ser seleccionado, Blue Origin también financiaría una prueba del módulo de descenso lunar de la NASA, que es el puesto de avanzada que serviría como enlace crítico en los viajes hacia y desde la luna. La financiación reduciría el riesgo para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, escribió Bezos el lunes en una carta pública dirigida a su director, Bill Nelson.

“Es un honor para mí ofrecer estas contribuciones y estoy agradecido de estar en una posición financiera para poder hacerlo”, escribió Bezos.

Blue Origin también aceptaría un contrato de precio fijo para el módulo de aterrizaje lunar y absorbería cualquier sobrecoste en el trabajo, añadió Bezos.

Dijo que la NASA “se desvió de su estrategia original de adquisición de fuente dual” cuando seleccionó a Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk para un contrato de US$2.900 millones para desarrollar un sistema de aterrizaje para el programa Artemis de la agencia. El programa tiene como objetivo devolver a los astronautas estadounidenses a la luna en la década de 2020.

Bezos dijo que el contrato se adjudicó “debido a la percepción de problemas presupuestarios a corto plazo, y esta oferta elimina ese obstáculo”.

En ese momento, la NASA admitió que su selección estuvo influenciada por problemas de financiamiento y que SpaceX se había ofrecido a cubrir algunos costos de desarrollo.

“En lugar de invertir en dos módulos de aterrizaje lunares competidores como se pretendía originalmente, la Agencia optó por conferir una ventaja de varios años y miles de millones de dólares a SpaceX”, escribió Bezos.

Una portavoz de la NASA dijo que la agencia no tenía comentarios inmediatos sobre la carta de Bezos.

Nota Original:Bezos Offers to Waive $2 Billion of Fees in Bid for Moon Mission

