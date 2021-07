Asensio: “Tres puntos muy importantes para afianzarnos como equipo”

El delantero de la selección española Marco Asensio (i) centra el balón a Mikel Oyarazbal previo al 1-0 en el encuentro del grupo C entre España y Australia, durante los Juegos Olímpicos 2020, este domingo en el estadio Domo de Sapporo en Japón. EFE/RFEF/Gonzalo Arroyo

Sapporo (Japón), 25 jul (EFE).- Marco Asensio, futbolista español, aseguró que la victoria frente a Australia (0-1) suponen “tres puntos muy importantes” para afianzarse “como equipo” en unos Juegos Olímpicos en los que empezaron con empate frente a Egipto (0-0), pero que tras la victoria de este domingo son líderes del Grupo C.

“Ha costado. Estamos muy centrados en lo que queríamos. Ha llegado tarde, pero muy contentos por estos tres puntos que son muy importantes para afianzarnos como equipo”, declaró en zona mixta.

“Teníamos que seguir en esa línea. Sabemos que no es nada fácil en torneos así, contra equipos muy trabajados. Lo importante es generar ocasiones como hemos hecho y al final siempre puede entrar una”, dijo sobre las dificultades para marcar.

Un Asensio que comentó las ganas que tiene el equipo de llegar mañana lunes a Tokio para estar en la Villa Olímpica: “Disfrutar de la victoria hoy y ya mañana pensaremos en el partido contra Argentina. Tenemos partidos cada tres días, es un torneo intenso a nivel físico y mental. Ahora con ganas de ir a la Villa Olímpica y disfrutar del ambiente de allí”.

Por último, restó importancia a haber sido suplente contra Australia: “Yo he salido a intentar ser defensivo para mi equipo y así ha sido”.