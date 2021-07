AMP2.- Líbano.- Líbano nombra al multimillonario Nayib Mikati nuevo primer ministro ante la grave crisis económica

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente libanés, Michel Aoun, ha nombrado este lunes al empresario multimillonario Nayib Mikati nuevo primer ministro encargado del país tras un proceso de consultas que ha comenzado con la llegada del propio Mikati al palacio presidencial, donde se ha reunido esta mañana con el mandatario.



Tras ello, los ex primeros ministros Saad Hariri y Tamam Salam han mostrado su respaldo a la candidatura de Mikati, que tiene 66 años y ha sido 'premier' en dos ocasiones, 2005 y 2011. El político, natural de la ciudad de Trípoli, ha obtenido 72 votos, los necesarios para ser ahora el encargado de formar un nuevo gobierno.



Mikati, que se ha ganado el apoyo del partido-milicia chií Hezbolá y el Movimiento del Futuro pero no el de los principales grupos parlamentarios cristianos, tendrá que hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa el país, según informaciones del diario 'L'Orient le jour'.



Según la Constitución libanesa, el presidente debe celebrar una serie de consultas con los diferentes grupos parlamentarios antes de encargar a un primer ministro la formación de un nuevo gobierno. Ahora, el nuevo Gabinete tendrá que centrarse especialmente en la gestión de la crisis económica, la peor que atraviesa Líbano desde el fin de la guerra civil en 1990.



APOYO A LA INICIATIVA FRANCESA



Poco antes, el propio Aoun había recalcado que mantiene su apoyo a la iniciativa presentada por Francia para intentar impulsar una serie de reformas en el país y ha dado gracias a su homólogo francés, Emmanuel Macron, "por su apoyo a Líbano".



El mandatario libanés ha hecho hincapié en este apoyo de París desde las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut y ha dado igualmente las gracias a Francia por organizar una cumbre sobre Líbano que tendrá lugar el 4 de agosto.



Por otra parte, ha expresado su deseo de que el nuevo Gobierno "sea mostrado lo antes posible para poner en marcha las reformas requeridas para salvar la situación económica en el país", según ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.



"El nuevo Gobierno completará en el próximo periodo las reformas necesarias que Líbano ya ha comenzado", ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que se tratará de un Ejecutivo "de salvación" que tendrá entre sus tareas "supervisar las parlamnetarias" para "sacar al país de las crisis" a las que hace frente.



Las consultas tienen lugar después de que el propio Hariri presentara el 15 de julio su dimisión debido a su incapacidad de formar un Ejecutivo, proceso que abordó en octubre y que no fructificó debido a sus tensiones con Aoun sobre la composición del nuevo Gobierno.



El líder de Al Mustaqbal fue nombrado cerca de un año después de dimitir en medio de movilizaciones masivas contra él por la crisis económica y tras la dimisión del actual primer ministro en funciones, Hasán Diab, tras las explosiones registradas en agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, que dejaron más de 200 muertos y enormes daños materiales en la ciudad.