AMP.- Túnez.- Registrados enfrentamientos frente al Parlamento después de que el presidente asumiera plenos poderes

Saied suspende el Parlamento y cesa al primer ministro en medio de las denuncias sobre un golpe de Estado



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Seguidores del partido islamista Ennahda y del presidente de Túnez, Kais Saied, han protagonizado enfrentamientos este lunes frente al Parlamento del país tras la decisión del mandatario de suspender el órgano legislativo y cesar al primer ministro, Hichem Mechichi, para asumir todas las competencias.



Según las informaciones recogidas por el portal tunecino de noticias, Kapitalis, los manifestantes han sido separados por las fuerzas de seguridad presentes en la zona, que horas antes impidieron la entrada al edificio al presidente del Parlamento y líder de Ennahda, Rachid Ghanuchi.



El propio Ghanuchi, que ha acusado a Saied de dar un golpe de Estado, había reclamado a los seguidores del partido islamista --el más votado y principal fuerza parlamentaria tras las últimas elecciones-- que se manifestaran para "recuperar la democracia y la revolución".



Los enfrentamientos, en los que seguidores de Ennahda han intentado saltar la valla de seguridad para entrar en el Parlamento, se han saldado con varios heridos, según ha recogido la emisora Mosaique FM, sin que las autoridades hayan facilitado un balance.



Asimismo, el Ejército ha rodeado igualmente la plaza de la Kasbah para impedir a los ministros acceder al Palacio de Gobierno, mientras que agentes de las fuerzas de seguridad han irrumpido en las oficinas de la cadena de televisión qatarí Al Yazira.



La cadena qatarí ha resaltado que cerca de 20 policías fuertemente armados y vestidos de civil han entrado en las oficinas a pesar de no contar con una orden judicial, tras lo que han procedido a expulsar a los trabajadores de las mismas.



"No recibimos ningún aviso previo sobre la evacuación de nuestra oficina por parte de las fuerzas de seguridad", ha dicho Lofti Hayi, jefe de redacción de Al Yazira en Túnez. La cadena ha dicho que los agentes se han llevado además teléfonos móviles y otro material.



La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado "el cierre de la oficina de Al Yazira en Túnez por parte de las fuerzas de seguridad" y ha pedido a las autoridades que "respeten la libertad de prensa y el pluralismo".



Saied anunció a última hora del domingo suspender el Parlamento y cesar a Mechichi, asumiendo su cargo de forma provisional. Si bien la Constitución no permite disolver el Parlamento, sí avala su suspensión durante 30 días, si bien la decisión del mandatario ha provocado críticas por la interpretación dada al artículo que lo contempla.



El presidente afirmó además que esta decisión implica la retirada de la inmunidad de los parlamentarios y dijo que asumiría la presidencia de la Fiscalía para proceder a aquellos que tengan casos pendientes, en el marco de una serie de decisiones "para salvar Túnez, el Estado y el pueblo tunecino", según sus palabras.



Tras su anuncio, Saied salió a la avenida Habib Burguiba rodeado de un gran dispositivo de seguridad y recibió el apoyo de sus seguidores. En un discurso en la vía pública ante los medios de comunicación, el presidente aseveró que no quiere se que produzca un derramamiento de sangre.



El anuncio de Saied llegó después de una jornada de protestas en las principales ciudades del país contra la gestión del Gobierno de Mechichi de la crisis sanitaria causada por la pandemia y la crisis económica, ahondada por el coronavirus.