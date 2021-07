AMP.- O.Próximo.- Israel bombardea posiciones de Hamás en Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Fuerza Aérea de Israel ha bombardeado en la madrugada de este lunes posiciones militares del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) situadas en la Franja de Gaza en respuesta a globos incendiarios lanzados previamente hacia territorio israelí.



"En respuesta a los globos incendiarios lanzados hacia Israel, atacamos una base militar de Hamás que contenía infraestructura y medios utilizados para actividades terroristas", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en sus redes sociales.



Así, ha resaltado que el objetivo bombardeado "estaba cerca de emplazamientos civiles en Gaza, incluida una escuela, antes de resaltar que el Ejército de Israel "seguirá respondiendo a cualquier intento terrorista desde Gaza".



Previamente, las autoridades israelíes habían afirmado que la zona de pesca frente a las costas del enclave palestino quedaría reducida a la mitad debido a los lanzamiento de globos incendiarios, que provocaron varios incendios en territorio israelí durante la jornada del domingo.



El Coordinador de las Actividades del Gobierno de Israel en los Territorios (COGAT) ha resaltado que los pescadores palestinos sólo podrán operar a seis millas náuticas de la costa hasta nuevo aviso, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.



"Esto tiene lugar tras el lanzamiento de globos incendiarios desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, lo que es una violación de la soberanía israelí", ha señalado, antes de resaltar que la responsabilidad última recae sobre Hamás, dado que controla el enclave.



La zona de pesca había sido ampliada el 12 de julio de nueve a doce millas náuticas, mientras que durante dicha jornada se autorizó el paso de material de pesca y materiales brutos para la producción de textil y otras industrias locales, tras su cierre total a causa de los enfrentamientos en mayo y en el marco del bloqueo impuesto al enclave desde 2008.



Los combates en Gaza, que se extendieron durante once días, se saldaron con la muerte de más de 250 palestinos y de doce personas en Israel, entre ellas una mujer india y dos filipinos, así como más de 20 palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania.