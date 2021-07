AMP.- Nigeria.- Detenidos varios seguidores del biafreño IPOB en el reinicio del juicio por traición contra su líder

Buhari viaja a Londres para participar en una cumbre y someterse a pruebas médicas



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Nigeria han detenido este lunes a varios seguidores del grupo separatista Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) frente a un tribunal de Abuya en el marco del proceso abierto por traición contra el líder de la formación, Nnamdi Kanu, recientemente detenido en el extranjero y trasladado al país africano.



Según las informaciones recogidas por el diario nigeriano 'Vanguard', un número indeterminado de personas ha sido detenido frente al Tribunal Supremo de Abuya cuando coreaban eslóganes en favor de Kanu y reclamaban su liberación, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.



Durante la jornada se han retomado los procedimientos contra Kanu, suspendidos hace cuatro años debido a que se fugó del país después de una operación de seguridad en su vivienda en el estado de Abia, poco después de ser liberado bajo fianza en abril de 2017.



Sin embargo, los procedimientos han sido aplazados hasta el 21 de octubre después de que las autoridades no hayan llevado a Kanu ante el tribunal, tras lo que el fiscal ha apuntado a "problemas logísticos", sin dar más detalles al respecto.



Por su parte, el abogado de Kanu, Infeanyi Ejiofor, ha denunciado que la vida de su defendido está en peligro y ha agregado que no ha tenido acceso a él durante los últimos diez días. "Mi cliente ha sido trasladado fuera de la jurisdicción de este tribunal", ha argüido.



"Me preocupa por qué el acusado no está aquí. El primer paso en un asunto penal es llevar al acusado ante el tribunal. No está aquí", ha dicho, antes de reclamar un aplazamiento de los procedimientos, lo que finalmente ha sido aprobado por la jueza.



El líder del IPOB fue liberado tras más de 19 meses en la cárcel a la espera de juicio por cargos de traición. Reapareció en la ciudad israelí de Jerusalén en un vídeo publicado en octubre de 2018 tras más de un año en paradero desconocido.



El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, aplaudió a principios de julio a las fuerzas de seguridad por el arresto y extradición de Kanu, sin dar detalles sobre el país en el que fue arrestado. Las autoridades no han dado detalles por el momento sobre la operación.



El IPOB, una organización fundada por Kanu en Reino Unido en 2014 y declarada como un grupo terrorista por Abuya, se ha erigido en la voz de los biafreños, entre otras cosas gracias a Radio Biafra, que retransmite desde Londres para el sureste de Nigeria.



El 30 de mayo de 1967 la región de Biafra proclamaba su independencia de Nigeria y desencadenaba así una cruenta guerra civil que se prolongó por espacio de tres años y dejó más de un millón de muertos, la mayoría por hambre.



Por otra parte, la Presidencia nigeriana ha confirmado este lunes que Buhari viajará durante la jornada a Londres para participar en una cumbre educativa y realizarse pruebas médicas, tras lo que volverá al país africano durante la segunda semana de agosto, según ha recogido el diario 'The Premium Times'.



El mandatario aplazó el 25 de junio de forma indefinida su viaje a Londres por motivos médicos, en el que iba a ser el segundo traslado de este tipo desde marzo. Buhari, de 78 años, ha hecho numerosos viajes a Reino Unido por motivos médicos desde que accedió a la Presidencia en 2015, si bien las autoridades nigerianas nunca han dado detalles sobre la enfermedad que sufre.