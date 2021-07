AMP.- JJ.OO/Taekwondo.- El español Raúl Martínez, eliminado de los 80 kilos de taewkondo

(Amplía tras no clasificarse Martínez para la repesca)



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El taekwondista español Raúl Martínez quedó eliminado este lunes de la pelea por las medallas en los 80 kilos del taekwondo de los Juegos Olímpicos de Tokio después de caer en su primer combate ante el croata Toni Kanaet, que perdió en cuartos y dejó sin opciones al alicantino de poder ir a la repesca por el bronce.



El de Elche, octavo del ranking mundial, no tenía un estreno olímpico sencillo en el Makuhari Messe ya que se medía ante el número nueve, que finalmente se impuso por un claro 21-15, producto sobre todo del mal primer asalto del español, un lastre que no pudo levantar.



Martínez no sólo no pudo sumar ningún punto en los dos primeros minutos sino que encajó 13 por parte de su rival, muy centrado y agresivo. El ilicitano reaccionó en el segundo asalto y una espectacular patada con giro a la cabeza de Kanaet y otra en el pecho le permitieron llegar con opciones al asalto final (14-7).



Pero el taekwondista croata supo manejar bien los últimos dos minutos y se volvió a escapar en el marcador rápidamente (17-7). Martínez lo intentó hasta el final, pero no pudo presionar más a su rival, arrollado en cuartos por el ruso Maksim Khramtcov por 22-0, resultado que eliminó definitivamente al español.