AMP.- Cvirus.- Dinamarca estudia si ofrecer una tercera dosis a las personas que recibieron viales diferentes

Las autoridades de Dinamarca están estudiando si ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a aquellas personas que han sido vacunadas con viales de diferentes farmacéuticas.



El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes, en un comunicado, que ofrecerían esta tercera dosis en este supuesto caso, según informaciones de la emisora DR, si bien posteriormente la cartera ha rectificado y ha precisado que aún no habían finalizado su evaluación sanitaria sobre el asunto.



"La valoración del profesional sanitario aún no está completa. Debe completarse antes de saber si puede ofrecer una tercera dosis", ha corregido el Ministerio, según recoge el mismo medio, que indica que el área ha señalado a un "error" en su primer anuncio.



Antes de emitir su corrección al respecto, la cartera de Salud danesa había explicado que la razón del ofrecimiento de una tercera dosis --que se realizaría una vez finalizada la campaña de vacunación-- es que varios países no reconocen la pauta completa de la vacunación si esta se realiza con diferentes dosis. Esto podría provocar problemas de movilidad entre los países para los cerca de 150.000 ciudadanos daneses que han recibido vacunas distintas.



Muchos ciudadanos, la mayoría de ellos trabajadores sanitarios, recibieron una primera dosis de AstraZeneca, pero tuvieron que ponerse una segunda dosis de otra farmacéutica dado que esta fue retirada por posibles efectos adversos.



Así, la segunda dosis que recibieron fue de Pfizer/BioNTech o Moderna, por lo que es probable que tengan que ponerse una tercera dosis de una de estas dos vacunas. La implementación de esa vacunación aún no ha sido acordada.