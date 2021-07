AMP.- Colombia.- Duque pide a EEUU que declare a Venezuela promotor del terrorismo por su "apoyo" a grupos armados

Venezuela responde al "cinismo" de Duque asegurando que Colombia "envía mercenarios" para "asesinar presidentes en la región"



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha pedido este lunes a Estados Unidos que declara a Venezuela como país promotor del terrorismo pues considera que desde el Gobierno de Caracas se apoya las acciones de los grupos armados que atentan contra la seguridad del país.



Durante un acto celebrado en Bogotá en el que ha participado el embajador de Estados en Colombia, Philip Goldberg, el presidente Duque ha acusado a Venezuela de dar cobijo a algunos de los líderes de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Marquéz', o Henry Castellanos Garzón, también conocido como 'Romaña'.



"Que le quede claro a ese grupo armado organizado que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza y así como lo hechos en el pasado, lo seguiremos haciendo con cualquiera de esas estructuras", ha enfatizado.



"Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de Estados Unidos también, como un país promotor del terrorismo", ha demandado Duque ante el embajador Goldberg, informa RCN Radio.



Para Duque esta definición por parte de Washington serviría para no solo serviría "develar esa relación connivente y perniciosa" que a su juicio tendría el Gobierno de Venezuela, sino también para forzarles a "tomar un camino", o bien "seguir patrocinando el terrorismo o entregar a los terroristas a las autoridades de los países que los están buscando".



"Hay que apelar a sanciones, porque así como hemos visto que hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo, y lo dicen ante el mundo, hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles", ha dicho Duque.



Además de los ya citados líderes de las disidencias de las FARC, según Duque también estarían en suelo venezolano algunos de los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como Gustavo Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', con cuya muerte se especuló en los últimos meses, y Eliécer Erlington Chamorro, apodado 'Antonio García'.



Las demandas de Duque se producen un día después de que el Frente 33 de las disidencias de las FARC se atribuyera la autoría del atentado que se produjo contra él hace un mes cuando viajaba en helicóptero a Cúcuta en compañía de otros representantes del Gobierno, como el ministro de Defensa, Diego Molano.



REACCIÓN DE VENEZUELA



En respuesta a estas acusaciones, el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, ha criticado el "cinismo" de Duque y ha recordado el reciente magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moise, en el que participaron "mercenarios" colombianos, algunos con pasado en el Ejército.



"Iván Duque, no sea tan cínico. Usted está al frente de un narco Gobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región", ha respondido Arreaza en su perfil de Twitter.