American Airlines pide a sus pilotos que conserven combustible ante la escasez

Vista de un avión de la mayor aerolínea de EE.UU., American Airlines. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Nueva York, 26 jul (EFE).- La mayor aerolínea de EE.UU., American Airlines, solicitó este lunes a sus pilotos que conserven combustible cuando sea posible y anunció la posibilidad de tener que añadir paradas en ciertos vuelos por el retraso en la entrega de carburante en algunos aeropuertos.

Según un comunicado interno de la empresa, al que tuvo acceso el medio especializado CNBC, American Airlines señaló que varias aerolíneas han sufrido retrasos en la entrega de combustible por la falta de camiones, además de conductores y del suministro del propio producto.

"Los retrasos en la entrega de combustible para los aviones de American Airlines inicialmente afectaron especialmente a las ciudades del oeste de EE.UU., pero ahora se están dando por todo el país", apuntó en el texto el director de operaciones de vuelo de American Airlines, John Dudley, en el que señaló que se espera que continúe habiendo escasez hasta mediados de agosto.

Para tratar de solucionar el problema logístico, la aerolínea dijo que algunos aviones llevarán exceso de combustible para transportarlo hasta los aeropuertos afectados, un proceso denominado sobrerrepostado, mientras que otros vuelos tendrán que añadir paradas en su trayecto para recoger carburante.

"Mientras nuestro país sigue enfrentándose a múltiples retos, trabajemos juntos como un equipo para operar de manera fiable, segura y lo más eficiente posible", dijo Dudley.

La aerolínea sin embargo señaló que las alteraciones en sus servicios por la falta de combustible hasta ahora han sido "mínimos", y subrayó que no se ha tenido que cancelar ningún vuelo por ello.

Por su parte, un portavoz de Delta Air Lines señaló que ha registrado algunos retrasos en la entrega de combustible en las ciudades occidentales de EE.UU. pero que no ha sufrido ningún problema operativo como resultado, mientras que Southwest Airlines afirmó que no se ha visto afectado, aunque señaló que recurrirá al sobrerrepostado si lo estima necesario.

Por motivos de seguridad, los pilotos de los aviones tienen el poder de decidir cuánto combustible llevan en el avión, por lo que un portavoz de la Asociación Aliada de Pilotos, que representa a unos 15.000 pilotos de American Airlines, señaló que quieren asegurarse "de que se protege el margen de seguridad".

La escasez de combustible se produce en EE.UU. con un mayor número de vuelos nacionales por el aumento de viajes de ocio, que según las aerolíneas del país están a los mismos niveles o por encima de los de 2019.

Además, las restricciones o complicaciones impuestas con la pandemia para los viajes internacionales ha llevado a muchos estadounidenses a viajar dentro del país, por lo que los pequeños aeropuertos cerca de ciertos atractivos turísticos han recibido más pasajeros de lo normal.