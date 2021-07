26-07-2021 AMADOR MOHEDANO. MADRID, 26 (CHANCE) Amador Mohedano está viviendo unos días bastante complicados desde que se sentó en 'Sálvame Deluxe' a hablar de su sobrina, Rocío Carrasco. Y es que parece que todo se a dado la vuelta y ahora tiene que hacer frente a los rumores que hay sobre la relación que mantiene él con Carrasco y los motivos por los que se distanciaron. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Amador Mohedano está viviendo unos días bastante complicados desde que se sentó en 'Sálvame Deluxe' a hablar de su sobrina, Rocío Carrasco. Y es que parece que todo se a dado la vuelta y ahora tiene que hacer frente a los rumores que hay sobre la relación que mantiene él con Carrasco y los motivos por los que se distanciaron.



Ahora, el exmarido de Rosa Benito permanece en silencio y no quiere hacer declaraciones a la prensa, pero las cámaras de Europa Press Reportajes han captado un momento que nos ha resultado muy impactante.



Amador Mohedano acude al cementerio de Chipiona para reencontrarse con su hermana en medio de la polémica. El andaluz visita la tumba de Rocío Jurado y le lleva flores bajo la atenta mirada de los vecinos del pueblo que también han querido acercarse hasta allí para sentirse más cerca de la cantante.



"Ya ha venido mi hijo el pequeño a verme y él me ha dicho vamos a llevarle un ramo de flores a la tía y aquí hemos estado" nos confesaba Amador cuando le preguntábamos por el motivo por el que había acudido a la tumba de su hermana. En cuanto a si ha hablado con ella, asegura que: "Eso es privado pero mi mente no deja de funcionar y siempre estoy pensando en ella".



Muy emocionado, Amador nos asegura que se le han saltado las lágrimas visitando a su hermana porque no suele ir al cementerio: "Si hombre porque yo no suelo venir al cementerio" y añadía "No, no suelo venir pero hoy tocaba por mi hijo y traje unas flores. Pero quieras o no siempre te conmueve".