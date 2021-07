Álvaro Muñoz Escassi pone tierra de por medio y huye de Madrid

23-07-2021 ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Álvaro Muñoz Escassi está disfrutando de un verano como los de hace años... y es que hacía mucho tiempo que su nombre no empezaba a resonar con fuerza en la prensa del corazón, pero ahora, con los rumores de romance veraniego con María José Suárez, no se habla de otra cosa que de la vida privada del jinete.



Primero fueron rumores que aseguraban que los dos tortolitos se habían visto en un conocido hotel de la Comunidad de Madrid y después vinieron las fotografías en una conocida revista de tirada nacional. Y es que aunque se han querido ocultar y llevar su romance con discreción, las cámaras de la prensa no han podido evitar capturar algunos momentos de pasión entre ellos.



Ahora, el jinete quiere poner tierra de por medio y ha abandonado Madrid. Le hemos visto llegar cargado de maletas a la estación de Atocha para tomarse unas vacaciones después de la exposición mediática que está teniendo. Quién sabe, quizás Álvaro haya planeado otra escapada romántica con María José Suárez y dentro de unos días vemos nuevas fotografías demostrando el amor y la pasión que hay entre ellos.