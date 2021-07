Alba Carrillo, cada día más enamorada de Santi Burgoa

23-07-2021 SANTI BURGOA Y ALBA CARRILLO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Alba Carrillo está viviendo un momento pletórico tanto en su vida privada, como en lo profesional. Y es que la colaboradora de televisión ha encontrado la estabilidad que tanto buscaba y vive locamente enamorada de Santi Burgoa, con el que ya lleva más de 12 meses compartiendo su vida.



Hemos hablado con la modelo sobre su vida y nos ha confesado que no descarta una boda con Santi Burgoa: "Yo soy súper clásica. Yo sí me quiero casar, por la iglesia". Junto a su pareja, el presentador de televisión, al que vimos algo incómodo por la presencia de las cámaras, Alba dejó claro que está muy enamorada y que su relación sigue igual que antes de la pandemia: "Cuando estás bien sigues normales. Ya está. Ni a mejor ni a peor".



Cuando les hablan de bebés, Alba bromea: "No sé Santi, qué dices". Feliz por el regreso de su amiga Rocío Carrasco a televisión, la que fuera pareja de Fonsi Nieto comenta: "Yo creo que también somos un poco madres en eso, a mí me pasa con mis amigas, que quiero que no sufran, que no les pase nada pero bueno, no tiene 15 años, es una tía inteligente y va a saber bandear bien las cosas".