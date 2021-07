Abdo Benítez omite las críticas por vacunas donadas y agradece la cooperación

En la imagen un registro del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 26 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo este lunes no importarle el hecho de que gran parte de la campaña de vacunación se sustente en donaciones, algo criticado por algunos sectores, y agradeció esa cooperación internacional un día antes de la llegada de un millón de dosis de Pfizer donadas por Estados Unidos.

"Algunos cuestionan la cooperación. A mí no me importa de dónde vengan, compradas, cooperación... El presidente, todos los días, lo único que hace es priorizar el proceso de vacunación porque eso salva de vidas", expresó el mandatario en un acto en el departamento de Caazapá.

Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, señaló que gracias a las vacunas donadas y, también, a las que ha comprado el Ejecutivo, se ha logrado impulsar la vacunación en las últimas semanas, con una buena concurrencia a medida que se rebajaba la edad de inmunización.

Las declaraciones se dieron el día en que se confirmó la fecha de la llegada de 1 millón de dosis de Pfizer donadas por el Gobierno de EE.UU., que este martes se sumarán a otro millón que ya fue enviado por ese país a comienzos de mes.

En ese marco, el mandatario reiteró sus criticas al funcionamiento del mecanismo Covax, al que Paraguay compró unos 4,3 millones de vacunas de las que solo ha recibido 304.800 vacunas repartidas en tres lotes.

El presidente denunció que Covax "no funcionó" y eso conllevó un retraso en las entregas de vacunas que impidió al Ministerio de Salud "iniciar el proceso de vacunación masiva".

También explicó que Paraguay confió en el Covax por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la esperanza de conseguir "equidad" en el reparto de vacunas y precios asequibles.

"Otros países decían que equidad tenía que significar no distribución equitativa de vacunación por tamaño de población, sino por situación epidemiológica de ese país. Paraguay era víctima de sus propios números y no nos tenían en cuenta porque otros países tenían una situación epidemiológica peor que la nuestra", agregó.

En el corte del mediodía de este lunes, la cifra de vacunados, con al menos una dosis, era de 1.872.614 personas.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 18 de julio, muestran que el 10,67 % de los paraguayos han recibido, al menos, una dosis, mientras que el 1,98 % ya cuentan con la pauta completa.

El objetivo es llegar a unos 4,3 millones de personas de los poco más de 7 millones que componen su población.

Tras cinco meses de campaña de vacunación, las cifras de contagios y fallecidos también muestran un descenso, con 60 muertos y 423 casos nuevos en las últimas 24 horas.

El presidente manifestó que esas cifras muestran que "hay esperanza", pero alertó a la población de que todavía no se puede hablar de "proceso final", por lo que instó a mantener las medidas sanitarias.

Paraguay acumula 449.341 casos y 14.653 fallecidos desde marzo de 2020, cuando se confirmó el primer contagio en el país.