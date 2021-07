3-4. España se complica la vida

Sam Lane (d) de Nueva Zelanda en acción contra Miguel Delas de Andrés (i) de España durante el partido de ronda preliminar masculino entre Nueva Zelanda y España en los eventos de hockey sobre césped de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio de Hockey oí en Tokio, Japón, 25 de julio de 2021. EFE/EPA/JOE GIDDENS

Tokio, 25 jul (EFE).- España encajó su primera derrota en Tokio ante Nueva Zelanda (3-4) en un partido que perdió a falta de tres minutos, después de haber remontado y dominado para haber encauzado su pase a los cuartos de final.

Después del punto sumado el sábado ante Argentina, los de Fred Soyez sufrieron al inicio del encuentro con Nueva Zelanda, un equipo que ayer perdió con Indica (2-3) y que se puso por delante con una bola cruzada de Stephen Jennes que Quico Cortés no pudo atajar, después de fallar sus dos primeros penaltis córner,.

El gol en contra sí hizo reaccionar a los de Fred Soyez. Fueron de menos a más. Rozaron el empate en una buena combinación entre Pep Romeu y Marc Boltó y lo lograron poco después cuando Lleonart dejó una bola clara para David Alegre y el rechazo a su tiro lo recuperó el madrileño Quique González de Castejón para estrenarse como goleador en Tokio.

Nueva Zelanda respondió en su siguiente posesión y ganó otro penalti córner que transformó en la segunda opción, por medio de su capitán Blair Tarrant, y se marchó al descanso con una ventaja efímera que España anuló nada más volver al campo.

Lo hizo con un gol de Pau Quemada, el primer tirador de penalti córner del equipo, que anotó su segundo tanto en Tokio de forma inapelable. Quemada no pudo transformar la siguiente ocasión de penalti, pero sí lo hizo Marc Boltó en la posterior, al rematar casi sin ángulo la bola rechazada por el meta Hayward en el primer tiro.

España mantuvo su ventaja durante 9 minutos porque Kane Russell no perdonó en un nuevo penalti para su equipo y Jake Smith dio la vuelta al partido en una acción validada por los árbitros pese a las protestas de los "RedSticks" que no acertaron luego en su último penalti que podría haber supuesto el empate y sumar otro punto.

El lunes España tendrá un día descanso y su tercer partido será el martes 27 contra India, equipo que hoy encajó la goleada del Torneo al caer por 1-7 frente a Australia. Japón y Australia serán sus últimos rivales.

- Ficha técnica

3 - España: Quico Cortés: Alonso, Romeu, Delas, Sallés, González de Castejón, Oliva, Ruiz, Alegre, Lleonart, Quemada -equipo inicial- Sánchez, Iglesias, Piera, Basterra, Boltó.

4 - Nueva Zelanda: Hayward; Lett, Ross, Lane, Woods, Russell, Tarrant, McAleese, Jenness, Inglis, Wilson -equipo inicial- Smith, Panchia, Findlay, Muir, Edwards.

Goles: 0-1, m.14: Stephen Jenness. 1-1, m.26: Quique González de Castejón. 2-1, m. 27: Blair Tarrant, de penalti córner. 2-2, m.31: Pau Quemada, de penalti córner. 3-2, m.39: Marc Boltó, de penalti córner. 3-3, m.48: Kane Russell, de penalti córner. 3-4, m:57: Jake Smith.

Árbitros: Lim Hong Zhen (SGP) y Adam Kearns (AUS).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo A jugado en el campo norte del estadio Oi de hockey.