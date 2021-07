"Vamos a sufrir mucho", admite Gómez Noya antes del triatlón olímpico

La estrella española del triatlón Javier Gómez Noya, plata en Londres-2012, destacó las condiciones particularmente duras, por el calor y la humedad, en las que se disputará la prueba del triatlón en Tokio-2020 y advirtió: "Vamos a sufrir mucho".

El calor y la humedad en esta época del año en Tokio, que ha obligado a adelantar el inicio de la prueba del triatlón a las 06h30 locales del lunes (21h30 GMT del domingo), "van a condicionar la carrera y a unos les afectará más que a otros", señaló Gómez Noya en videoconferencia de prensa, junto a otros dos de los integrantes del equipo español Mario Mola y Miriam Casillas (la prueba femenina se disputará 24 horas después).

"Vamos a sufrir todos mucho, ya sean lo que luchen por las medallas como los que quieran acabar la prueba, pero yo estoy mentalizado y he trabajado duro para ello", insistió Gómez Noya.

El triatleta gallego explicó que no se ha preparado psicológicamente para afrontar la prueba. "Nunca lo he hecho porque soy una persona que si no tengo problemas para entrenar tengo mucha confianza" y admitió que el haber logrado ya una medalla olímpica le da "mucha tranquilidad" para afrontar la carrera.

Mola coincidió con su compañero en que "las condiciones climatológicas las teníamos presentes antes de viajar y cada uno se ha preparado como mejor le ha parecido, entrenándose a las mismas horas que la prueba".

"Si van a influir, ojalá sea para jugar a nuestro favor", añadió el multimedallista mundial, que competirá en sus terceros Juegos Olímpicos buscando su primera medalla.

"El objetivo es estar lo más adelante posible y luchar si es posible por las medallas", aventuró.

Miriam Casillas, por su parte, indicó que "en este deporte, como en todos, uno de los secretos (para ganar) es saber adaptarte a las condiciones" de competición.

La veterana triatleta, que ya participó en Rio-2016, afrontará esta nueva cita olímpica con "mucha ilusión, también nervios, pero con muchas ganas después de que se hubiesen pospuesto los juegos un año".

mcd/psr