Tenis.-AMP.- JJ.OO/Tenis.- Sara Sorribes da la gran sorpresa ante Barty y lidera el pleno femenino en Tokio

La tenista española Sara Sorribes dio la gran sorpresa este domingo en el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio al eliminar en su debut en la cita a la actual número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, en dos sets por 6-4, 6-3, antes de avanzar también en el dobles junto a Paula Badosa, mientras que Garbiñe Muguruza y Carla Suárez completaron el pleno en el cuadro femenino.



La jugadora castellonense confirmó en su estreno en la capital japonesa que el paso adelante que ha dado en su tenis en este 2021, sobre todo reflejado en el primer tramo de temporada, le puede permitir competir con jugadoras 'top' como la oceánica, campeona en Wimbledon hacen unas semanas.



Sorribes no acusó los nervios ni por el escenario ni por la entidad del rival y jugó con mucha seguridad en todo momento, sobre todo con su servicio, que en ocasiones le ha jugado malas pasadas, pero que ante una jugadora peligrosa y con muchos recursos supo mantener y los dos 'breaks' encajados apenas tuvieron incidencia.



El inicio de la tenista española ya fue un claro aviso para Barty, desarbolada desde el principio y que cedió sus dos primeros servicios para verse con un peligroso 4-1 abajo. La número uno del mundo reaccionó y rompió y tuvo 15-40 para haber igualado el partido, pero Sorribes salió airosa y terminó llevándose el set por 6-4, salvando otra bola de 'break' con 5-4.



El duelo no varió demasiado en la segunda manga, más igualada en su inicio, pero que terminó de decantarse del lado de la castellonense en el sexto juego. La doble campeona de 'Grand Slam' tuvo 15-40 para ponerse 4-2, pero no lo aprovechó y la española cogió renovadas fuerzas para hacerse con los últimos cuatro juegos y culminar su sorpresa. La francesas Fiona Ferro será su próxima oponente.



Horas después, Sorribes completaba su jornada redonda al vencer también en el dobles femenino junto a su amiga Paula Badosa a las mexicanas Giuliana Olmos y Renata Zarazúa (6-2, 6-7(4), 10-7).



La dupla española se adjudicó el primer set tras enlazar cinco juegos ganados de manera consecutiva, pero se vio obligada a jugar el tercer parcial después de caer en el 'tie-break' del segundo. En él, a pesar de verse 4-2 abajo en el comienzo, consolidaron su ventaja con dos roturas y cerraron el duelo en su segundo intento tras una hora y 42 minutos de juego.



MUGURUZA TRABAJA, SUÁREZ, SÓLIDA



Por su parte, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie, también superó su estreno olímpico ante la rusa Veronica Kudermetova, ante la que tuvo que trabajar antes de imponerse por un doble 7-5.



No tuvo un partido cómodo la doble ganadora de 'Grand Slam', que volvió a sufrir ciertos altibajos en su tenis, lo que le complicó las cosas, aunque también tuvo fortaleza para evitar que su rival llevase el duelo al tercer y definitivo parcial.



El claro 4-0 con el que abrió el partido la de Caracas hacía presagiar un primer set sin complicaciones, pero Kudermetova no se rindió y fue capaz de igualar a cinco. Sin embargo, la presión le pudo con 6-5 y Muguruza no lo desaprovechó para romper y hacerse con el parcial.



En el segundo set, Muguruza se encontró con problemas con su segundo servicio, con el que apenas hizo daño en comparación con el primero, con el que ganó el 70 por ciento de los puntos. Kudermetova se mantuvo sólida y logró ponerse por fin por delante con una rotura en el quinto juego (3-2).



La exnúmero uno del mundo supo mantener la calma y tras salvar una peligrosa bola de 'break' en el séptimo juego, logró recuperar el saque. Ahí volvió su mejor versión y con otra rotura cuando su rival volvía a buscar la 'muerte súbita'. Su siguiente rival será la china Qiang Wang.



Finalmente, y tras la victoria el sábado de Paula Badosa, el pleno en el cuadro femenino lo completó Carla Suárez, que firmó un partido muy sólido para deshacerse de la tunecina Ons Jabeur en dos sets por 6-4, 6-1.



La grancanaria supo llevarse una igualada primera manga, decidida a su favor gracias a un 'break' final y justo respuesta a la rotura que había logrado en el juego anterior la africana para equilibrar el partido. En cambio, en la segunda, la de Las Palmas no dio opciones, apoyada en su seguridad en el saque, con el que no dejó ningún resquicio a una Jabeur que no ofreció resistencia. Suárez tendrá un gran examen en segunda ronda ante la checa Karolina Pliskova.



Quienes no pudieron seguir adelante fueron Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, que cayeron (6-2, 6-4) en su estreno en el cuadro de dobles ante los experimentados y conjuntados colombianos Roberto Farah y Juan Sebastián Cabal. Tampoco pasó la otra dupla española en el cuadro masculino, la formada por Pablo Andújar y Roberto Carballés, que se despidió ante los italianos Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (7-5, 6-4).