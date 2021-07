Taurasi, los quintos Juegos de la leyenda del básquet femenino "90% argentina"

"Viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pero llegaba a mi casa en Los Ángeles y era como llegar a Argentina", relataba hace un par de años la leyenda del 'basket USA' Diana Taurasi, que en Tokio disputará sus quintos Juegos Olímpicos y buscará su quinto oro.

Taurasi, base-escolta de 39 años y que varias veces se ha definido como "90% argentina", es hija de madre rosarina y padre italiano, pero criado en el país sudamericano desde los cinco años.

"Pensá que en mi casa se habla castellano, se toma mate, se come milanesas, empanadas, asado, tripa... Hablamos todo el día de fútbol", recordaba hace dos años cuando viajó con la selección estadounidense a Bahía Blanca para disputar el Preolímpico de los Juegos 2020 -pospuestos a 2021 por la pandemia-.

- Los 9.000 puntos -

Era su primera visita al país en 21 años, dos décadas en las que se convirtió en una de las mejores jugadoras de básquet de la historia.

Antes, en 1994, cuando era una niña que compaginaba el básquet con el fútbol, vivió un año en Rosario, lo que le sirvió para impregnarse aun más de las costumbres del país. "Me dejó marcada de por vida", recuerda.

Su familia decidió regresar a California y en el 'High School' Taurasi optó por el deporte de la canasta.

"Pero si hay un partido de la selección (argentina) y otro de los Lakers, miro el de Argentina. Y si hay un partido de (Rosario) Central o de los (Phoenix) Suns, miro el de Central", dejó claro sobre su orden de prioridades.

En Phoenix, donde su notoriedad llega a tal punto que hasta tiene una calle con su nombre, Taurasi ha desarrollado toda su carrera como jugadora de la WNBA, el equivalente femenino de la NBA.

Elegida como número 1 del draft en 2004 por Phoenix Mercury, desde entonces ha sido su gran líder, logrando tres títulos con la franquicia (2007, 2009 y 2014), además de una larga lista de récords. El último, firmado hace apenas unas semanas, convertirse en la primera jugadora de la competición en superar la barrera de los 9.000 puntos.

Y durante toda su carrera nunca olvidó a su patria sudamericana, como cuando en 2019 eligió estampar en sus zapatillas el rostro de Eva Perón con los colores albicelestes junto al de la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg en una iniciativa para ensalzar a mujeres que inspiraron la historia.

- Su hijo, Leo Michael -

"Quería homenajear a dos mujeres que no tenían miedo de decir cosas que en esa época no se podían decir, que mucha gente quería decir pero no tenía el apoyo. Eva luchó por la mujer, por los que menos tienen. Dejó su huella", dijo entonces.

Más lejos había ido la jugadora en 2018, cuando nació el hijo que tiene con su antigua compañera de equipo australiana Penny Taylor: Lo bautizaron Leo Michael, uniendo los nombres de Leo Messi y Michael Jordan, ídolo de las dos.

Conocida como 'White Mamba', haciendo referencia al apodo de Kobe Bryant 'Black Mamba', la jugadora dio un discurso en el funeral de la leyenda fallecida en un accidente de helicóptero en enero de 2020, que una vez había dicho que Taurasi podría jugar en la NBA.

"Kobe y Gigi -su hija, también fallecida- son el corazón de Los Ángeles. Los ángeles nunca mueren", declaró en español ante una multitud emocionada en el Staples Center de la ciudad californiana.

