Presidente de México pide clases presenciales "llueva, truene o relampaguee"

Fotografía de archivo cedida por la Presidencia de México del mandatario Andrés Manuel López Obrador durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Cortesía Presidencia de México/Archivo

Veracruz (México), 24 jul (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este sábado que habrá regreso a clases presenciales "llueva, truene o relampaguee" pese a la tercera ola de covid-19 que aqueja al país y al recelo de algunos maestros.

“Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, truene o relampaguee no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante”, declaró el mandatario en un evento de programas sociales en el estado de Veracruz, en el oriente del país.

México no tiene clases presenciales a nivel nacional desde marzo de 2020, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes en el país, que tiene la cuarta cifra más alta de muertes por covid-19 en el mundo, con más de 238.000 decesos y casi 2,75 millones de casos.

Para reabrir las aulas, el Gobierno vacunó en abril y mayo con el fármaco chino CanSino, de una dosis, a más de 2,7 millones de trabajadores educativos nacionales de un universo total de 3,1 millones.

Pero entidades que emprendieron programas piloto, como Ciudad de México y Campeche, cerraron las escuelas por rebrotes de covid-19, mientras que algunos maestros se han opuesto por considerar que la vacuna de China no los protege lo suficiente.

Sin embargo, el mandatario argumentó este sábado que "México es con Bangladesh el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno".

"Como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen ‘no’. En vez de despertar en ‘sí’, despiertan en ‘no’. Vamos a prepararnos para regresar a clases porque nada sustituye las clases presenciales", reafirmó.

El presidente ha asegurado que la tercera ola de covid-19 que padece México desde hace un mes "no es lo mismo" que el primer pico de julio de 2020 o el segundo de enero pasado.

López Obrador ha considerado que existen "pequeños rebrotes" aunque el país lleva cuatro días consecutivos con más de 15.000 casos diarios y hay nueve entidades en alerta amarilla por una ocupación hospitalaria mayor al 50 %.

"Desde luego, vamos a seguir apoyando para enfrentar la pandemia, no vamos a confiarnos porque hay un rebrote, no como los dos anteriores, pero tenemos que seguir vacunando", reconoció el mandatario.

El Gobierno ha descartado mayores restricciones y en su lugar ha apostado por la vacunación, aunque solo hay 22,6 millones de mexicanos vacunados completamente de un total de 126 millones de habitantes.