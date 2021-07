Número uno del mundo de golf Rahm y DeChambeau dan positivo por COVID-19

Jul 18, 2021 Foto de archivo ilustrativa del golfista español Jon Rahm saludando al público en el Abierto Británico. REUTERS/Rebecca Naden

TOKIO, 25 jul (Reuters) -El número uno del mundo de golf, Jon Rahm, y el sexto del ranking, Bryson DeChambeau, dieron positivo por COVID-19 antes de su partida hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que supone un durísimo golpe para la competencia días antes de su inicio.

Es la segunda vez en dos meses que el español Rahm da positivo tras verse obligado a retirarse en junio del Torneo Memorial de Ohio cuando iba líder con seis golpes de ventaja.

"He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país. Me habría encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí", dijo Rahm en Twitter.

"Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia, las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos", agregó.

Rahm dio positivo en el último protocolo de pruebas antes de partir hacia los Juegos Olímpicos, informó la Federación Internacional de Golf.

"Estoy profundamente decepcionado por no poder competir en los Juegos Olímpicos para el equipo de Estados Unidos", dijo, por su parte, DeChambeau en un comunicado. "Representar a mi país significa el mundo para mí y era un tremendo honor formar parte de este equipo".

(Reporte de Nick Mulvenney. Editado en español por Javier Leira)