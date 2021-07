"No pienso en ser segundo o tercero, solo en ganar", dice Noah Lyles a la AFP

El atleta estadounidense Noah Lyles, vigente campeón mundial de los 200 metros, asume su condición de gran favorito en la media vuelta de pista de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020: "¿por qué aspiraría a un podio si estoy en capacidad de ganar", dijo en una entrevista con la AFP.

Lyles (24 años) fue una de las estrellas del Mundial de Doha-2019, donde se colgó el oro tanto en 200 metros como en el relevo 4x100 metros. Los Juegos de Tokio marcan su debut en una cita olímpica, tras quedarse a las puertas de la clasificación a Rio-2016 hace cinco años.

Pregunta: ¿Cómo se siente a unos días de su entrada en liza?

Respuesta: "Físicamente me siento bien, mentalmente todavía mejor. Clasificarme era lo más difícil, ahora tengo que hacer lo que sé hacer. No me preocupan las diferentes rondas a pasar. He controlado bien en los clasificatorios de Estados Unidos, así que sé puedo dominar a nivel mundial".

P: Es un fan del manga, ¿estos Juegos en Japón son especiales para usted?

R: "Tenía ideas estupendas para Tokio, ir a los cafés-manga, comprar muchas cosas. Pero teniendo en cuenta que estamos confinados, eso ya no sirve para nada. Es simplemente un viaje profesional, da igual el lugar".

P: Está clasificado únicamente para los 200 metros y no para los 100 metros, ¿eso cambia algo?

R: "Francamente, tendré menos carreras que disputar, tres en lugar de seis, además del relevo 4x100 metros. No cambia mucho. No he cambiado de objetivo, quería ganar las dos, me mantengo concentrado en la medalla de oro".

P: ¿Un simple podio en sus primeros Juegos Olímpicos le dejaría satisfecho?

R: "No, vengo para ganar. No pienso en la segunda o tercera plaza, solo en ganar. ¿Por qué pensar en un podio cuando estoy en capacidad de ganar? Llevo corriendo cuatro o cinco años, soy el número uno mundial, el número uno estadounidense, vencedor de la Liga de Diamante tres temporadas seguidas. Mi estándar es más alto que un simple podio. Es estar en lo más alto del podio".

P: Es el vigente campeón mundial, ¿los Juegos Olímpicos suponen un nivel superior?

R: "No realmente. Para otros podría ser más importante. Hay más prensa, más espectadores (a través de los medios), pero sinceramente yo voy a hacer como de costumbre: dominar, ganar, conseguir la medalla y marcharme".

P: ¿Qué relación tiene con el joven prodigio Erriyon Knighton, clasificado para los 200 metros con apenas 17 años?

R: "Tenemos numerosos amigos en común, especialmente el técnico de la Universidad de Florida, Mike Holloway. Tres o cuatro semanas antes de los clasificatorios pregunté a Erriyon si planeaba acudir. Me dijo que no sabía, que quizás no. Le pregunté si estaba loco, que le interesaba ir. Tras nuestra clasificación hablamos de ello. Me alegré especialmente por él. Sé cómo de difícil es clasificarse para los Juegos siendo el más joven. Tienes que batir tu récord en cada carrera. Estoy orgulloso de él. Ha triunfado allí donde yo había fallado en 2016, terminé cuarto (primer no clasificado, con 18 años). Para el futuro, si quiere ayuda, se la brindaré con gusto. Tiene muchísimo talento, estoy deseando ver cuánto progresa".

