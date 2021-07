Marc Clotet y Natalia Sánchez dan su opinión sobre Miguel Bosé

22-07-2021 MARC CLOTET Y NATALIA SÁNCHEZ. MADRID, 25 (CHANCE) Han sido muy criticas las palabras que Miguel Bosé y otros rostros conocidos han tenido en los medios de comunicación en contra de la Covid y la mascarilla. Muchos de ellos han asegurado que el virus no existe y que por tanto, es una invención para tener controlada a la sociedad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Marc Clotet y Natalia Sánchez luchan para avanzar en la investigación del Coronavirus y nos han mostrado su opinión sobre la actitud negacionista de Miguel Bosé: "todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Para mi, a nivel personal, es una pena porque es como quien niega que el sida no existe hasta que se te muere alguien cercano de sida. Tema delicado. Tengo clara mi opinión, mi posición, no es negacionista, es realista, esto existe, necesitamos mucha ayuda y hacen flaco favor estos comentarios porque ponen en riesgo la vida de todos nosotros, de los niños, de las personas mayores y hay que escuchar a quiénes de verdad estudian y saben, científicos e investigadores", explica Natalia.



Por lo que respecta a Marc, también responde a Miguel Bosé: "No merece la pena entrar en detalle a estos comentarios y animar a la gente que se vacune, hay que conseguir inmunidad de rebaño y recuperar esos aplausos que hacíamos durante la época crítica de la pandemia, no olvidarnos aunque ahora estemos un poco mejor porque podemos dejar de estarlo mañana mismo y ayudar y apoyar a la investigación que son los únicos que nos sacan de esta situación".



La pareja nos desvela cómo compaginar el cuidado de sus dos hijos con sus labores solidarias: "Haciendo un tetris en la agenda, ayudándonos mucho y durmiendo poco. Ya se duerme poco cuando se tiene dos hijos, pero cuando quieres llevar una iniciativa así, lo haces convencido de la necesidad que hay y da igual quitar horas de sueño. Nos hace mucha ilusión" asegura Marc.



Natalia confiesa el truco para lograr un equilibrio en tantas horas de dedicación: "Trabajando 24 horas al día. Marc y yo hacemos muy buen equipo en ese sentido, nos podemos organizar bien, cada uno tiene muy claro lo que puede hacer en cada momento. Intentamos pasar el máximo de tiempo posible con los peques, pero creo que cuando tienes un incentivo como este, por una buena causa y algo tan bonito entre manos, sacas energía debajo de las piedras, dormimos poco pero le estamos poniendo mucho amor".



Marc, con una amplia sonrisa, nos dice cómo están sus pequeños: "La verdad que están preciosos, estamos muy contentos y la pequeña está enamorada con la autocaravana". Natalia no pierde la esperanza de recuperar el teatro que ya se conocía: "La respuesta es investigación, prudencia, tener expertos como buenaventura que nos expliquen bien. No hay que olvidar mascarilla, tener cuidado, recuperaremos el teatro como lo conocimos pero nos falta tiempo. Hasta entonces necesitamos que la gente apoye la cultura. La cultura es segura, nadie se infectan en el teatro porque se mantiene distancia de seguridad. Están validando test para hacer grandes eventos, restaurante, cena, conciertos para evitar contagios y seguir disfrutando del arte y cultura tan necesaria".