Lara Álvarez muestra su lado más natural con sus fans

MADRID, 25 (CHANCE)



Lara Álvarez es la viva imagen de 'Supervivientes'. Una mujer entregada, que da siempre el cien por cien en esta aventura que no solamente viven los concursantes, sino que todo el equipo se vuelca para que no haya ningún fallo y todo salgo según lo previsto. Lo cierto es que la presentadora tiene un carisma especial que hace que sus intervenciones en directo sean únicas.



Ahora, ya en España y teniendo resaca emocional después de la final de ayer, Lara Álvarez ha vuelto a demostrar su calidad humana. La presentadora de televisión se dejaba a ver el miércoles por la noche muy preocupada por todos los familiares de los concursantes, pero también por todos esos fans que se acercaron a las instalaciones de Telecinco para ver de cerca a los rostros conocidos.



Mostrando todo el cariño que tiene, Lara se acercaba a esos fans y charlaba con ellos durante horas, demostrando así lo natural que es. También hablaba con los familiares de los concursantes que, recordemos, estaban muy preocupados por los concursantes porque esta ha sido la edición más larga de la historia del programa.



No cabe duda de que sin Lara Álvarez nada sería igual en televisión, pero tampoco en 'Supervivientes', un formato que parece que se hizo pensando en ella ya que es uno de los rostros conocidos más todoterreno frente a las cámaras de televisión.