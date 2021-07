La vacunación en la segunda mayor ciudad de Bolivia inicia con una disputa política

Jóvenes mayores de 18 años acuden el 1 de julio de 2021 a los centros de vacunación en La Paz (Bolivia). EFE/Stringer

La Paz, 25 jul (EFE).- La vacunación masiva en El Alto, la segunda mayor ciudad de Bolivia y con bajos niveles de inmunización, comenzó este domingo en medio de pugnas y acusaciones entre la alcaldesa, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe.

El inicio de la labor que tiene como meta subir los registros de vacunación en El Alto ha fijado la aplicación de unas 40.000 dosis con la habilitación de unos 12 puntos de inmunización instalados en esa urbe.

En el acto central, la primera en tomar la palabra fue Copa que reclamó por el retraso en el inicio de la vacunación "por empezar un acto protocolar", además que criticó la ausencia del ministro de Salud, Jeyson Auza.

LAS CRÍTICAS Y LA POLÉMICA

"Mandarle un mensaje al ministro, que no nos trate como a la última rueda del carro, nosotros también somos ciudadanos", aseguró Copa tras exponer que algunos centros de salud dependientes del Gobierno no tienen personal médico.

Luego cargó contra el gobernador paceño, presente en ese acto, al que pidió un trato de "respeto", ya que Quispe la había acusado días atrás por dar prioridad al "baile" y no la salud.

Copa, que no asistió a reuniones de coordinación departamental para la vacunación, fue objeto de críticas de parte del gobernador por la autorización que ella dio para la celebración de un desfile folclórico la semana pasada, a pesar de las críticas que ello generó.

"A la alcaldesa no le ha importado la salud, ahora me sorprende que esté aquí, al fin y al cabo, la alcaldesa nunca ha velado por la salud", respondió Quispe cuando le tocó hablar.

Esas expresiones merecieron la respuesta de algunos seguidores de Copa que increparon a Quispe acusándolo de "paracaidista" y "convenenciero", a pesar de que ambos formaron parte del mismo partido con el que ganaron las elecciones en los recientes comicios subnacionales.

MEJORAR LA EXTRATEGIA

El Alto, de más de un millón de habitantes, tiene un 23 % de cobertura de primera dosis desde que el proceso de vacunación comenzó por etapas en enero pasado, algo que debe mejorarse con "estrategias" como una mejor oferta, aseguró el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

El funcionario hizo hincapié en abrir nuevos puntos de vacunación los fines de semana además de establecer mecanismos de lucha contra la "desinformación" y la incredulidad de algunos grupos en la existencia de la enfermedad.

Primero La Paz, la semana anterior, y ahora El Alto, son algunas de las ciudades que han optado por una estrategia más agresiva de vacunación con miras a recuperar algo de la normalidad previa a la pandemia.

Un último reporte del Ministerio de Salud ha establecido que la vacunación ha conseguido la aplicación de 2.778.656 primeras dosis y 1.236.034 de la segunda entre los 7,2 millones de personas en edad vacunable mayores de 18 años que se cree que deben recibir las dosis.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, Bolivia ha registrado 17.637 decesos y 467.975 casos confirmados de coronavirus.