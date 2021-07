La revolución francesa derrota a EEUU; Australia, Italia y R.Checa cumplen

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tokio, 25 jul (EFE).- La revolución francesa liderada por Evan Fournier se impuso al poderoso conjunto de Estados Unidos, que no caía en unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, mientras Australia y República Checa cumplieron con los pronósticos ganando a Nigeria e Irán; e Italia se llevó un competido duelo contra Alemania.

Francia levantó la sorpresa compitiendo a Estados Unidos de tú a tú, minimizando al conjunto de las barras y las estrellas hasta un irreconocible 36% en tiros de campo, convirtiendo en invisible a un Kevin Durant cargado de faltas y jugando mejor el final de la mano de Fournier, De Colo y Gobert para ganar 83-76.

Nadie lo había hecho en unos Juegos Olímpicos desde la semifinal que la 'Generación Dorada' de Argentina le ganó al equipo estadounidense en Atenas 2004, aunque sí en competiciones FIBA. Sin ir más lejos, la propia Francia ya eliminó a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial de China 2019, un equipo americano con muchas menos estrellas que el actual.

El estreno del 'Team USA', con los campeones de la NBA Khris Middleton y Jrue Holiday -el mejor del equipo americano con 18 puntos-, y el finalista Devin Booker llegados hace menos de 24 horas a Tokio, fue decepcionante por su incapacidad para competir en los minutos finales, y pone bajo la sospecha a un equipo que ya había sufrido derrotas en la preparación, ante Nigeria y Australia.

Precisamente estos dos conjuntos se midieron justo en el duelo anterior en el Saitama Super Arena, en el que Australia sí que cumplió con lo esperado derrotando al equipo nigeriano por 84-67.

Con un Patty Mills dominador (25 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes), escoltado por Nic Kay (12 y 8 rebotes) y Joe Ingles 811 y 4), los 'boomers' distanciaron al competitivo conjunto nigeriano a partir de la segunda mitad, cuando comenzaron a tener ventajas superiores a la decena y acabaron ganando con holgura, con una mayor consistencia en el rebote (44-38) y gran acierto triplista (45,8%).

Por detrás del Francia-Estados Unidos, el gran duelo en cuanto a competitividad fue el Alemania-Italia, en el que el conjunto transalpino se impuso al equipo alemán por 82-92.

Lo hizo gracias a su gran reacción en el último cuarto, cuando después de haber ido a remolque prácticamente en todo el encuentro se sacó un parcial 10-24 cimentado por Nicolo Melli (13 puntos y 9 rebotes) y Danilo Gallinari (18 puntos), y aprovechando la excepcional muñeca de Simone Fontecchio, que cuajó cinco triples sin fallo para 20 puntos.

La reacción italiana dejó a Alemania fría, sin capacidad de responder como sí lo había hecho durante el resto del encuentro, siempre por delante con ventajas nunca superiores a la decena, con un acertado Maodo Lo (24 puntos, 6 de 9 en triples), pero sin tino en los instantes clave del encuentro.

En el primer partido de la mañana, la República Checa superó a Irán por 76-84 en un partido que tenía controlado hasta el intermedio, tras poner tierra de por medio en el segundo cuarto para llegar al descanso con una reconfortante renta de 16 puntos (30-46), y con 46-67 al final del tercer cuarto, pero luego se complicó.

En el último parcial el conjunto persa comenzó a restar y llegó a ponerse a cinco puntos con un tiro libre de Hamed Haddadi (que acabó con 15 puntos) a 2.06 del final (71-76).

El trabajo por dentro de Patrick Auda, con una canasta y dos tiros libres claves al final y 16 puntos con 6 rebotes en todo el partido y dos canastas finales de Blake Schilb (14 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) pusieron el 76-84 final.

Este lunes jugará su primera jornada el Grupo C, con un espectacular choque entre la subcampeona mundial Argentina y la campeona europea Eslovenia, y el choque de la noche será el estreno de la anfitriona Japón contra la campeona del mundo España.

- Resultados de la jornada:

Grupo A:

Irán 78 - 84 República Checa

Francia 83 - 76 Estados Unidos

Grupo B:

Alemania 82 - 92 Italia

Australia 84 - 67 Nigeria

- Partidos de mañana:

Grupo C:

Argentina - Eslovenia (13.40 horas, 6.40 CET)

Japón - España (21.00 horas, 14.00 CET).