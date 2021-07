La ONU exige más ambición en clima al G20 tras falta de acuerdo esta semana

El secretario general de la organización, António Guterres. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Archivo

Naciones Unidas, 25 jul (EFE).- La ONU exigió este domingo a los países del G20 más ambición en la lucha contra la crisis climática, subrayando que el mundo necesita que las potencias económicas se comprometan con la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en este siglo.

El secretario general de la organización, António Guterres, se pronunció así después de que los ministros de Energía y Medio Ambiente del G20 no lograran un acuerdo en ese sentido durante la reunión que esta semana mantuvieron en Nápoles (sur de Italia).

“El mundo necesita urgentemente un compromiso claro y sin ambigüedades con la meta de los 1,5 grados del Acuerdo de París por parte de todos los países del G20. No hay camino a este objetivo sin el liderazgo del G20”, señaló Guterres en un comunicado.

El diplomático portugués recordó que para cumplir con esta meta el mundo debe alcanzar la neutralidad del carbono antes de 2050 y recortar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45 % para 2030 con respecto a los niveles de 2010.

Por ahora, recalcó, la comunidad internacional está muy lejos de cumplir con esos requisitos y, por ello, hacen falta planes más ambiciosos por parte de los Gobiernos.

Guterres dijo que tratará de usar las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, el próximo septiembre, para impulsar estos objetivos de cara a la próxima cumbre del clima, que se celebrará a finales de año en Glasgow (Reino Unido).

Esta semana, los países del G20 no lograron alcanzar un acuerdo para intentar limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados en este siglo por el rechazo de China y la India, aunque sí acordaron acelerar la transición ecológica y fomentar las inversiones "verdes".