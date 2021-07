22-06-2021 Kiko Matamoros, deseoso de darse el 'Sí, quiero' con Marta López. MADRID, 25 (CHANCE) Esta semana vivíamos un momento precioso cuando Diego Matamoros utilizaba su perfil de Instagram para despedirse públicamente de Estela Grande, su exmujer, con la que ha podido firmar ya y hacer oficial su divorcio. Y es que esta relación, que tanto hemos vivido en televisión, se destruyó después del paso de la joven por 'Gran Hermano VIP' donde tuvo una amistad especial con Kiko Jiménez. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Esta semana vivíamos un momento precioso cuando Diego Matamoros utilizaba su perfil de Instagram para despedirse públicamente de Estela Grande, su exmujer, con la que ha podido firmar ya y hacer oficial su divorcio. Y es que esta relación, que tanto hemos vivido en televisión, se destruyó después del paso de la joven por 'Gran Hermano VIP' donde tuvo una amistad especial con Kiko Jiménez.



Hemos hablado con Kiko Matamoros y nos ha confesado que él no aconsejaba a su hijo que se reconciliase con Estela: "Le aconsejaría que no". Y es que ya sabemos que el colaborador siempre se ha mostrado muy tajante con todo lo que ha hecho la joven y sobre todo, tras su paso por 'GH VIP'.



De lo que sí que ha hablado abiertamente es sobre Makoke, dejando en el aire posibles medidas legales contra ella: "No puedo hablarlo". No cree que sea necesario lucha por su inocencia: "Se defiende sola, los datos son públicos".



Locamente enamorado, nos ha confesado sus ganas y deseos de dar el 'si quiero' a su novia Marta: "A ver si se soluciona esta situación de una vez por todas y podemos decidir cuándo puede ser". Y es que siempre ha confesado que la joven es uno de los pilares más importantes de su vida y la mujer que ha conseguido enamorarlo como ninguna otra.