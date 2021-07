Juveniles de Boca rescatan valioso empate en su primer partido en el torneo argentino

Boca Juniors, con un equipo repleto de jugadores juveniles y sin ninguna de sus figuras, aisladas por prevención, consiguió un empate 0-0 en su visita a Banfield, en uno de los partidos destacados de la segunda fecha del torneo del fútbol argentino.

Para el duelo contra Banfield, Boca presentó un plantel con jugadores de sus divisiones inferiores, ya que 24 de sus figuras cumplen un aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional por haber roto la burbuja anticovid en los incidentes del martes pasado frente al Atlético Mineiro en Brasil, en el escandaloso partido por la Copa Libertadores.

Ante la imposibilidad de postergar el partido por cuestiones reglamentarias, Boca debió disponer un equipo con chicos que habían jugado el viernes por la mañana un encuentro por la división juvenil, y con menos de 36 horas de descanso se plantaron con decisión para lograr un empate valioso ante rivales de mucha más experiencia en primera.

Nueve juveniles de Boca tuvieron su debut absoluto en primera, y otros dos apenas habían disputado un encuentro, incluido el lateral izquierdo Valentín Barco, de 17 años recién cumplidos, y que fue una de las figuras del cotejo ante el 'Taladro', que se disputó bajo una intensa lluvia en el sur bonaerense.

A pesar de las adversidades, fue Boca el que empezó mejor el partido, con un esquema ofensivo y bien plantado en campo rival, y los once juveniles pusieron en apremios durante un buen rato a su rival, incluidos un derechazo de Gabriel Vega que rozó el poste izquierdo y un remate de Erik Bodencer que tapó con esfuerzo el arquero de Banfield.

El desarrollo cambió en la segunda mitad, porque a medida que pasaban los minutos los juveniles de Boca sintieron el cansancio y Banfield se volcó en busca de un triunfo que no llegó, mientras varios de los jóvenes debían ser atendidos por calambres.

Antes del encuentro, el vicepresidente de Boca e ídolo histórico, Juan Román Riquelme, desmintió la posibilidad de no querer disputar el encuentro, y dijo que "nosotros nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente porque no nos presentamos a un partido. Nunca vamos a hacer un papelón tan grande".

"Hace diez días que están pasando cosas raras. Esperemos que los árbitros no se equivoquen tan seguido con nosotros. Nosotros queremos competir. Hablé con la Conmebol, pero no estoy conforme. No puedo estar conforme si ganamos los dos partidos (al Mineiro) y quedamos afuera. ¿Cómo se explica?", remarcó el vicepresidente de Boca.

Por otra parte, y aunque estaban en condiciones de jugar, no fueron convocados en Boca los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra.

Como el aislamiento se extiende hasta el miércoles próximo, el club auriazul se verá obligado a contar nuevamente con sus juveniles en el cotejo del martes por la noche contra San Lorenzo.

Más temprano, Lanús se subió a lo más alto del campeonato con una goleada por 4-1 como visitante sobre Colón, con goles de Ángel González (43), José Sand (57 y 90) y José López (90+3), mientras que Facundo Farías (39, de penal) anotó para el 'Sabalero', que jugó la última media hora con uno menos por la expulsión de Rodrigo Aliendro (62).

San Lorenzo, el equipo dirigido por el uruguayo Paolo Montero, consiguió un ajustado triunfo por 1-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, con gol de Alexis Sabella (20).

Por último, en un cotejo malísimo y sin llegadas a los arcos, Racing y Gimnasia igualaron 0-0.

Estos son los resultados de la segunda fecha del Torneo 2021 de Argentina:

-Viernes:

Atlético Tucumán-Huracán 1-0

Platense-Aldosivi 0-1

-Sábado:

Colón-Lanús 1-4

San Lorenzo-Central Córdoba 1-0

Racing-Gimnasia La Plata 0-0

Banfield-Boca 0-0

-Domingo:

Defensa y Justicia-Godoy Cruz

Patronato-Sarmiento

Rosario Central-Vélez Sarsfield

River Plate-Unión

Estudiantes-Independiente

-Lunes:

Talleres-Arsenal

Argentinos-Newell’s Old Boys

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Lanús 6 2 2 0 0 8 3

2. San Lorenzo 4 2 1 1 0 2 1

3. Estudiantes 3 1 1 0 0 3 0

4. Patronato 3 1 1 0 0 2 0

5. Newell's Old Boys 3 1 1 0 0 3 2

6. Godoy Cruz 3 1 1 0 0 2 1

7. Huracán 3 2 1 0 1 2 2

8. Atlético Tucumán 3 2 1 0 1 3 4

9. Aldosivi 3 2 1 0 1 1 2

10. Colón 3 2 1 0 1 3 5

11. Gimnasia y Esgrima 2 2 0 2 0 2 2

12. Banfield 2 2 0 2 0 1 1

. Boca Juniors 2 2 0 2 0 1 1

14. Racing Club 2 2 0 2 0 0 0

15. Arsenal 1 1 0 1 0 1 1

. Unión de Santa Fe 1 1 0 1 0 1 1

17. Argentinos Juniors 1 1 0 1 0 0 0

. Independiente 1 1 0 1 0 0 0

. Vélez Sarsfield 1 1 0 1 0 0 0

20. Platense 1 2 0 1 1 2 3

21. Central Córdoba 1 2 0 1 1 1 2

22. Talleres 0 1 0 0 1 2 3

23. Defensa y Justicia 0 1 0 0 1 1 2

. River Plate 0 1 0 0 1 1 2

. Rosario Central 0 1 0 0 1 1 2

26. Sarmiento 0 1 0 0 1 0 3

str/cl