Jose de la Torre, al desnudo en MADMENMAG

Acaba de finalizar el rodaje de la segunda temporada de la exitosa serie que ha batido récords de audiencia en Netflix, Toy Boy, una ficción que empezó siendo desapercibida en su emisión en televisión, pero que ha convertido en auténticos sex symbols e ídolos de masas a sus protagonistas.



Entre todos los actores que nos han dejado sin respiración en cada uno de los episodios, Jose de la Torre, es uno de los intérpretes españoles más seguidos en Instagram. Ilusionado, acaba de terminar de rodar la segunda temporada de la serie que le catapultó a la fama.



MADMENMAG le ha hecho un reportajes espectacular donde, no solamente le veremos posando y mostrando su ardiente físico, sino que le han entrevistado y nos ha dejado unas declaraciones muy interesantes sobre el actor. Y es que gracias a esta entrevista hemos podido conocerle un poquito más, como por ejemplo si tenía miedo a que le encasillaran como chico objeto: "Cero miedo. Como actor me lo plantee como un reto. Ojalá todos los proyectos que caigan en mis manos sean retos. Porque es verdad que mi personaje es un polo bastante opuesto a mi. Un chico de la noche que se prostituye".



En cuanto a por qué cree que la serie ha triunfado ahora que esta en una plataforma internacional y no cuando se empezó a emitir en televisión, el actor se ha mostrado muy sincero y ha asegurado que el mundo ha cambiado y la forma de consumir estos productos también.



Sexy, con poca ropa y disfrutando del verano de Marbella, así podrás ver a Jose de la Torre en la revista masculina MADMENMAG, donde la temperatura ha subido a niveles estratosféricos con unas fotos del actor en su máximo esplendor y, de paso, trae en EXCLUSIVA, las dos primeras fotos de los dos primeros episodios de la segunda temporada de TOY BOY.