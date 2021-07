06-07-2021 Jorge Javier Vázquez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Jorge Javier Vázquez siempre ha bromeado en público sobre su edad y es que él lleva á muerte eso de que la edad solamente es un número y que verdaderamente no le define. A pesar de ese pensamiento, en las últimas ocasiones que ha hablado de ello ha asegurado que está viviendo el mejor momento de su vida. Es ahora cuando tiene la madurez y la responsabilidad que no tenía antes.



El presentador de televisión está viviendo su época dorada al frente de 'Sálvame Diario', 'Sálvame Deluxe', 'Supervivientes 2021'... y cosechando éxitos con su obra de teatro 'Desmontando a Séneca'. Jorge ha hecho de sí mismo su mejor personaje y ahora disfruta de todo lo conseguido con la tranquilidad de lo que pueda pasar en el mañana.



Hoy, el presentador de televisión con más éxito en la actualidad cumple 51 años y lo hace en uno de los años más duros de su vida. Hace unos meses tenía que hacer frente a uno de los momentos más difíciles, Mila Ximénez, amiga íntima suya fallecía tras no vencer al cáncer que padecía desde hacía un año.



A pesar de ser uno de los golpes más duros de su vida, Jorge Javier Vázquez está feliz porque siente que ha exprimido al máximo el tiempo con ella y se pudo despedir de ella, diciéndola todo lo que la quería y agradeciéndola todo lo que hizo por él. Una amistad que nos ha emocionado en muchas ocasiones y que la recordará siempre.



De esta manera, Jorge Javier Vázquez cumple 51 años. Con ese humor que solo él sabe usar cuando menos nos lo esperamos y esa profesionalidad que derrocha en cada una de sus apariciones públicas. Larga vida para este presentador de televisión que parece que todos los platós se han hecho a su medida.