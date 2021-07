Jon Rahm da positivo en covid-19 y no podrá participar en los Juegos

EFE/EPA/NEIL HALL

Tokio, 25 jul (EFE).- El golfista español Jon Rahm, número uno mundial y uno de los grandes favoritos para ganar el torneo olímpico de golf, ha dado positivo en covid-19 y no podrá participar en Tokio 2020, anunció este domingo el Comité Olímpico Español (COE).

"El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es el caso de Jon Rahm, que acaba de disputar The Open", explica la nota.

Las dos primeras pruebas PCR dieron negativo, precisa el COE, y "sin tiempo material para encontrar un sustituto y cumplir todos los protocolos sanitarios que se exigen en los JJOO de Tokio 2020, el golf español estará únicamente representado, en categoría masculina, por Adri Arnaus".

Se trata del segundo episodio de covid que padece el jugador español, número uno mundial. A primeros de junio, cuando iba líder con seis golpes de ventaja, tuvo que abandonar el torneo The Memorial tras la tercera jornada, pese a que, según dijo, ya había recibido la vacuna.

Este mismo domingo se ha conocido la baja, por el mismo motivo, de estadounidense Bryson DeChambeau, campeón del Open de Estados Unidos en 2020. El número seis mundial dio positivo en el último test antes de viajar a Japón y será sustituido en el equipo olímpico estadounidense por Patrick Reed, que ya participó en la edición anterior de los Juegos, en Río 2016.

Rahm y DeChambeau eran dos de los favoritos para ganar el oro olímpico en Tokio, junto a los estadounidenses Justin Thomas y Collin Morikawa, reciente ganador del Open Británico.