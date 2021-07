JJ.OO/Hockey (F).- Crónica del Australia - España: 3-1

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de hockey sobre hierba no pudo debutar de forma positiva en los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder este domingo ante Australia por 3-1, por culpa sobre todo de un mal tercer cuarto.



Las 'Red Sticks' estuvieron notables durante tres periodos, pero pagaron caro su mala salida tras el descanso, con dos goles encajados en apenas dos minutos. Pese a reaccionar con el tanto de Beatriz Pérez, las 'Hockeyroos' recuperaron rápidamente una ventaja que ya supieron mantener para llevarse la victoria.



El combinado nacional, con la ausencia destacada de su seleccionador, Adrian Lock, que se quedó por precaución en la Villa Olímpica a la espera de una PCR negativa, empezó bien el partido, presionando arriba a su rival y firme en defensa para controlarle.



A España le faltaba algo de precisión en los metros finales para crear más peligro en el área de Lynch, mientras que fue Australia la que gozó de la mejor ocasión del primer cuarto, con un 'penalti corner' del que no sacó nada valioso.



El segundo cuarto fue mucho más animado. Las 'Hockeyroos' fueron más amenazantes y comprobaron la calidad de María Ángeles Ruiz en la portería. La andaluza demostró sus cualidades con dos grandes acciones en dos 'penalti corners' que evitaron que el combinado australiano cogiese ventaja.



A partir de ahí, el equipo español logró asentarse y fue la que más peligro llevó hasta el final del periodo. Tres 'penalti corners' tuvieron las 'Red Sticks', pero Lola Riera y Clara Ycart se toparon con Lynch, y 'Gigi' Oliva tampoco acertó con el suyo con el reloj a cero.



TERCER CUARTO 'LOCO'



El descanso no sentó nada bien a las españolas que, contra todo pronóstico encajaron dos goles en dos minutos por medio de Malone y de Chalker que ponían el partido cuesta arriba. Sin embargo, el combinado nacional tuvo capacidad de reacción y una gran jugada entre Begoña García, Berta Bonastre y Beatriz Pérez terminó con el gol de esta última, el tercero en menos de tres minutos de tercer cuarto.



Pero esa alegría no duró demasiado porque en la locura de este periodo, las 'Hockeyroos' volvieron a abrir brecha tras un 'penalti corner' culminado por Stewart. Una inferioridad de cinco minutos fue el último problema con el que se toparon las españolas, que supieron sobrevivir para no despegarse más.



Australia se aferró a su poderío físico para mantener a raya a las 'Red Sticks' en los 15 minutos finales. España no le perdió la cara al partido, pero continuó pagando cierta falta de finura cuando pisó en el área para haber podido llevar los nervios a una rival que manejó bien su ventaja.



El combinado español tendrá que olvidar lo antes posible esta derrota porque ya este lunes deberá jugar su segundo partido en el torneo olímpico, ante otra potencia como Argentina, actual número tres del mundo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: AUSTRALIA, 3 - ESPAÑA, 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.



AUSTRALIA: Lynch (P), Bone, Chalker, Claxton, M.Fitzpatrick, S.Fitzpatrick, Hayes, Jenner, Kershaw, Lawton, Malone, Nobbs, Peris, Somerville, Squibb, Stewart, Taylor y Williams.



ESPAÑA: María Ángeles Ruiz (P), Laura Barrios, Berta Bonastre, Begoña García, Belén Iglesias, Lucía Jiménez, María López, Alicia Magaz, Candela Mejías, Georgina Oliva, Beatriz Pérez, Carlota Petchame, Júlia Pons, Lola Riera, Alejandra Torres-Quevedo y Clara Ycart.



--GOLES.



1-0, minuto 31. Malone.



2-0, minuto 32. Chalker.



2-1, minuto 33. Beatriz Pérez.



3-1, minuto 37. Stewart.



--ÁRBITROS: Michelle Joubert y Annelize Rostron (SUD).



--CAMPO: Estadio Hockey Oi.