JJ.OO/Hockey.- Crónica del España - Nueva Zelanda: 3-4

Los 'RedSticks' se complican los cuartos de final



España encaja su primera derrota en el torneo olímpico en un irregular partido ante Nueva Zelanda



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de hockey sobre hierba encajó este domingo su primera derrota en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tras perder con Nueva Zelanda (4-3) en un partido alocado que complica las opciones de los 'RedSticks' de cara a los cuartos de final.



España, novena del ranking mundial, no pudo corregir el empate de la primera jornada ante Argentina y pese a estar por delante en varias fases del partido, acabó sucumbiendo al empuje neozelandés en la segunda jornada del torneo olímpico.



El combinado dirigod por Fred Soyez es quinto de su grupo y ahora mismo está fuera de cuartos de final a falta de tres jornadas para el final de la fase inicial. Un comienzo que no es el deseado y que deberán enderezar ante la India si no quieren decir adiós a la cita.



España arrancó por debajo en el marcador, con muchos límites en la circulación y con pocos disparos a la meta oceánica. Fueron los neozelandeses quienes establecieron el 0-1 con un gran gol de Jenness, que golpeó la bola con mucha agresividad. Los 'RedSticks' reaccionaron con un rechace de Quique González, pero Nueva Zelanda volvió a contestar.



El partido fue un constante 'ida y vuelta' del que salieron mejor parados los 'visitantes'. España encajó el 1-2 en una acción desafortunada y fue entonces cuando espoleó sus ánimos a base de buen juego, control en el centro del campo y eficacia en los metros finales. El tercer cuarto hizo creer que el triunfo era posible.



Un parcial de 2-0 con goles de Pau Quemada -de penalti córner- y Marc Boltó puso a la selección española por delante a falta de 6 minutos y medio para el final del partido. Sin embargo, todo se fue al traste cuando Nueva Zelanda empató a (3-3) cuando el triunfo parecía que acabaría en manos de España.



Pero no sólo acabó en reparto de puntos el segundo partido de España, sino que terminó en derrota después de que Jake Smith dejase helado a los 'RedSticks' con un golpe magnífico que hipoteca con creces su futuro. El tercer partido en Tokio será ante India y los pupilos de Soyez no pueden fallar si quieren seguir soñando con los cuartos de final.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - NUEVA ZELANDA, 4 (1-2, al descanso).



--EQUIPOS.



ESPAÑA: Quico Cortés (p); Alonso, Romeu, Sallés, Delàs, González, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada --once inicial--; Sánchez, Iglesias, Piera, Basterra y Boltó.



NUEVA ZELANDA: Hayward (p); Lett, Ross, Smith, Lane, Panchia, Woods, Russell, Tarrant, Findlay, McAlless -once inicial- Jenness, Inglis, Muir, Edwards y Wilson.



--GOLES.



0-1, minuto 13. Jenness.



1-1, minuto 26. Quique González.



1-2, minuto 27, Tarrant.



2-2, minuto 31, Quemada.



3-2, minuto 39, Boltó.



3-3, minuto 48, Russell.



3-4, minuto 57, Smith.



--ÁRBITROS: Hong Zhen Lim (SIN) y Adam Kearns (AUS).



--CAMPO: Estadio Hockey Oi.