Japón, China y Rusia anticipan una lucha nota a nota por el oro

El japonés Takeru Kitazono durante su ejercicio de Barra Horizontal masculina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Centro de Gimnasia Ariake en Tokio, Japón, 24 de julio de 2021. EFE/TATYANA ZENKOVICH

Tokio, 24 jul (EFE).- Japón, China y Rusia, los tres primeros clasificados, ofrecieron en la ronda previa por equipos de la gimnasia artística masculina un aperitivo de lo que preparan para la final del lunes, en la que las medallas olímpicas pueden decidirse por milésimas y pelearse ejercicio a ejercicio.

Junto a estas tres selecciones, que obtuvieron puntuaciones de 262,251 (Japón), 262,061 (China) y 261,945 (ROC), disputarán la final Estados Unidos (256,761), Gran Bretaña (256,594), Alemania (249,9292), Suiza (249,193) y Ucrania (247,492).

Respecto a la final de Río 2016, queda fuera Brasil (247,263) y entra Suiza. Tampoco se clasificaron Taiwán (246,263), Corea del Sur (244,794) ni España (241,462).

Rusos y chinos coincidieron en la misma rotación y protagonizaron una lucha sin tregua por comandar la clasificación, con intercambios constantes en cabeza.

Pero Japón les pasó cuando le llegó su turno, en la misma jornada en que el doble campeón olímpico Kohei Uchimura, que solo competía en barra, se cayó y dijo adiós a su participación.

Después del golpe que supuso para la selección local el accidente de su líder, los jóvenes integrantes del equipo supieron aislarse y concentrarse en cerrar sus ejercicios con la maestría que necesitaban para ponerse a la altura de chinos y rusos.

Encabezados por un excepcional Daiki Hashimoto, que además se puso líder de la general individual y ya no hubo quien le apease de ahí, los gimnastas de casa sumaron 262,251 puntos y superaron por solo 190 milésimas a China.

Rusia fue el último equipo campeón del mundo, en 2019, y China el subcampeón, con Japón en tercer lugar. Pocas dudas hay de estos tres combinados se repartirán también el podio de Tokio 2020 y solo falta saber en qué orden.

Estados Unidos se acercó hasta la cuarta posición, aunque sus gimnastas suelen hacer grandes ronda previas y bajar su rendimiento en la final. No pisan el podio desde el bronce de Pekín 2008.

La general provisional individual es terreno abonado para Hashimoto, de solo 19 años y que ya fue partícipe de aquel bronce mundial de 2019. Presentó ejercicios muy exigentes, sobre todo en barra, aparato en el que también es líder y en el que podría haber protagonizado un bonito duelo generacional con Uchimura si este, como dictaba la lógica, hubiera estado en la final

Aunque las notas de hoy sirven para clasificarse a las finales, no se tendrán en cuenta en ellas. Tras Hashimoto terminaron en esta previa el campeón mundial Nikita Nagornny (87,897), con escaso margen sobre Xiao Routeng (87,732) y el también chino Sun Wei (87,298).

Brasil no aprovechó el impulso tomado en los Juegos de Río para mantenerse una vez más entre los ocho mejores equipos del mundo, pero al menos colocó en las finales individuales a Caio Souza (concurso completo y salto), Diogo Soares (completo) y al incombustible Arthur Zanetti en anillas, aparato en el que fue oro en Londres 2012 y plata en Río 2016.

En cambio, el campeón mundial de barra, Arthur Mariano, no pasó a esta final.