25-07-2021 EXCLUSIVA. Amador Mohedano arruinado por su sobrina Rocío Carrasco: "Lo que hace es una putada". MADRID, 25 (CHANCE) La relación de Amador Mohedado con su sobrina Rocío Carrasco está cada vez más lejos de llegar a buen puerto. El hermano de Rocío Jurado no perdona las declaraciones que vertió su sobrina en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ni las que le han sucedido en 'Sálvame', donde trabaja ahora, así como tampoco que se haya puesto en duda su labor como mánager de la cantante. Esto es algo intolerable para Amador, el cuál se muestra devastado y arruinado con la actitud que ha tomado la hija de su hermana. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 25 (CHANCE)



La relación de Amador Mohedado con su sobrina Rocío Carrasco está cada vez más lejos de llegar a buen puerto. El hermano de Rocío Jurado no perdona las declaraciones que vertió su sobrina en la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ni las que le han sucedido en 'Sálvame', donde trabaja ahora, así como tampoco que se haya puesto en duda su labor como mánager de la cantante. Esto es algo intolerable para Amador, el cuál se muestra devastado y arruinado con la actitud que ha tomado la hija de su hermana.



Rocío Carrasco repitió en varias ocasiones, en la segunda entrega de su nueva sección televisiva como defensora de la audiencia, que su tío debía esperar a Otoño, estación en la que verá la luz la serie documental 'En el nombre de Rocío' para descubrir todo lo que pensaba. Pero Amador no ha tenido paciencia y ya se ha adelantado cargando tintas contra Rocío Carrasco. Visiblemente molesto aseguró que nunca le había interesado su sobrina por lo despegada que siempre ha sido con la familia, pero lo que está haciendo ahora "Es que es una putada tío. Eso es una putada, que yo me haya llevado 40 años siendo el manager de Roció Jurado por el mundo entero y a ella que no le ha interesado nunca la carrera de su madre que diga eso..."



En medio de esta desolación, Amador ha encontrado aliento para tachar a Rocío Carrasco de oportunista y de tener un afán desmedido por adquirir protagonismo y notoriedad:"Ahora ha visto la oportunidad de ganarse un dinerito y de ser la estrella de Telecinco". Aunque en medio de esta ira contra su sobrina, se vislumbra algún que otro buen deseo, como el de que la buena estrella siga con ella "yo le deseo que dure mucho" ya que "a mi no me perjudica, tengo la conciencia tranquila", a pesar de que las palabras: "Hombre claro que duelen".