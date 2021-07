El Senado francés adopta el proyecto de ley sobre el certificado sanitario

Protestas en París este sábado contra el certificado sanitario. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 25 jul (EFE).- El Senado francés ha votado a favor del proyecto de ley del Gobierno de Emmanuel Macron para introducir la obligación de que los sanitarios se vacunen y ampliar el uso del certificado sanitario en los lugares públicos tras introducir numerosas modificaciones.

El texto pasa ahora a una comisión mixta de diputados y senadores, que discutirán este domingo por la tarde las nuevas introducciones en aras de su adopción definitiva.

Entre las principales modificaciones de la Cámara Alta destaca el condicionamiento del uso de este certificado -bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad o de haber dado negativo del coronavirus en las 48 horas anteriores- al estado de emergencia sanitaria, prolongado hasta el 31 de octubre.

Los senadores han retirado además la necesidad de presentar el certificado en centros comerciales, como pedía el Gobierno.

Se requerirá para acceder a bares, cafés, restaurantes y transportes de largo recorrido, además de museos, monumentos y salas culturales, donde ya se pide.

Los senadores introdujeron en el texto que el documento no será necesario para instalarse en una terraza, ya que el riesgo de contagio es menor; no afectará a menores de entre 12 y 18 años hasta el 30 de septiembre, y los trabajadores de la restauración y otros establecimientos concernidos por su uso tendrán hasta el 15 de septiembre para vacunarse.

Oras medidas que se aprobaron durante las discusiones este sábado, que se prolongaron hasta la votación, a altas horas de la madrugada, es que la sanción para los sanitarios que se nieguen a vacunarse después de dos meses no será en ningún caso el despido, como quería el Gobierno.

Senadores y diputados tratarán de encontrar a partir de esta tarde un acuerdo para la adopción definitiva del proyecto de ley, una día después de que las manifestaciones contra la ampliación de este certificado sanitario reunieran este sábado a 160.000 personas en todo el país.

Los datos de contagio del sábado mostraron un nuevo aumento, con unos 25.000 casos en un día, mientras que las hospitalizaciones se mantienen estables.