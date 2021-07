El exilio cubano marcha en Madrid en apoyo a las protestas en la isla

El líder opositor Leopoldo López (i) participa en la marcha convocada este domingo en Madrid en defensa de los derechos humanos en Cuba que ha discurrido entre la plaza de Cibeles y la plaza de Callao. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 25 jul (EFE).- Al grito de "si Cuba está en la calle, nosotros también", cientos de manifestantes, muchos de ellos cubanos, reclamaron este domingo en Madrid "libertad y democracia" en Cuba, en apoyo a las últimas protestas sociales en este país.

Esa fue una de las consignas más coreadas, entre banderas de Cuba y de España, en su recorrido por el centro de la ciudad con carteles y pancartas en los que se leía "No nos callarán", "62 años de dictadura y no te enteras", "Cuba libre" o "Stop represión".

"Más salud, más comida, más libertad", "Democracia en Cuba, ya", "En Cuba, 12.000 presos políticos", "Díaz-Canel, no te quieren" o "No nos dejen solos" fueron otras de las consignas.

Fotos con "torturados y desaparecidos" y caricaturas de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Nicaragua, Daniel Ortega, acompañaron también a los participantes.

Muchos de ellos vestidos de blanco, como el cantante cubano Yotuel, que subido sobre uno de los vehículos de la organización se dirigió con un megáfono a los manifestantes para "desde el corazón de Madrid" proclamar que en Cuba "la juventud ha dicho se acabó" al Gobierno del país.

Para muchos cubanos, "España es la madre patria y una madre nunca abandona a su hijo", aseveró, para terminar su intervención con proclamas como "abajo la dictadura, viva el pueblo de Cuba", "viva Cuba libre, abajo Díaz-Canel, libertad".

Acompañado de la multitud, Yotuel interpretó "Patria y vida", la canción de la que es uno de los compositores y que es considerada "la banda sonora" de las protestas en Cuba.

"Patria y vida" fue uno de las lemas de la marcha, en contraposición a la expresión de "patria o muerte" que hace más de seis décadas pronunció Fidel Castro, quien dirigió Cuba entre 1959 y 2008 tras instaurar un régimen socialista.

"NO NOS VAN A PARAR"

La bailarina cubana Yaumara Oviedo, conocida artísticamente como La Yayu, declaró a Efe que tras salir de la isla en la que había "nacido presa", porque a su pueblo le están ""masacrando", lleva casi dos décadas en España reclamando democracia para Cuba.

"Allí hay una desinformación total", comentó, por lo que calificó de "maravilloso" que los cubanos en el exterior se movilicen como en esta marcha en Madrid para animar a los que están en su país a que "sigan saliendo a la calle", porque "no vamos a parar".

Al inicio de la protesta asistió el presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, principal fuerza de oposición en España, y a lo largo del recorrido, de aproximadamente una hora, estuvieron presentes representantes de esta formación, de la ultraderechista Vox y de la liberal Ciudadanos.

Las últimas protestas sociales en Cuba estallaron el pasado 11 de julio al grito de "libertad" y según distintas organizaciones fueron reprimidas por las autoridades cubanas con cientos de detenidos y desaparecidos, mientras que la Justicia de Cuba ha informado que hasta el momento solo hubo 19 procesos judiciales que involucran a 59 personas y sin juicios sumarios.