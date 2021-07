El campeón Deportes Tolima asume su primera derrota ante el Atlético Nacional

Jugadores de Nacional al final de un partido de la Copa Libertadores entre Universidad Católica y Atlético Nacional el pasado 26 de mayo de 2021, en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago (Chile). EFE/Elvis González/Archivo

Bogotá, 24 jul (EFE).- El Atlético Nacional logró su primera victoria con un 1-0 ante el ganador del Torneo Apertura, el Deportes Tolima, que marcó el ritmo del partido pero no consiguió marcar ante los 'verdolagas'.

El centrocampista Andrés Andrade dio, tras varias asistencias que estuvieron a punto de culminar en gol, el primer tanto para el conjunto verde con un remate con la derecha al final de la primera parte, ante un Tolima que se mostró poco agresivo para recuperar la pelota.

A pesar del ímpetu, el Vinotinto y Oro, dirigido por Hernán Torres, y de buscar varios intentos, no pudo evitar su primera derrota en el Torneo Clausura, después de comenzar con una victoria y un empate en su retorno tras su triunfo en la anterior liga.

Los de Torres asfixiaron a los verdes en la segunda parte, pero no pudieron con la defensa del equipo paisa, dirigido por Alejandro Restrepo, que fue más efectivo.

El Nacional hizo varios tiros a puerta con una brillante actuación del 'Rifle' Andrade, pero, tras un gol anulado del Tolima, la segunda parte transcurrió sin tantos en el estadio Atanasio Girardot, que se abrió de nuevo al público tras la pandemia, con un aforo de 6.000 espectadores.

AMÉRICA DE CALI SE IMPONE

Los partidos de este sábado comenzaron con la victoria del América de Cali frente al Águilas Doradas, que se cerró con un 3-1, en el que el delantero Gustavo Torres debutó con los 'Diablos Rojos' dándoles un doblete, con el primero a tan solo nueve minutos de comenzar el partido y de cabeza.

A pesar del contraataque y tras un gol anulado por el VAR, los del venezolano Francesco Stifano no lograron la remontada y dejaron a los de Cali, manejados por el entrenador por el exseleccionador de México Juan Carlos Osorio, como líderes por el momento junto al Millonarios con seis puntos en la tabla.

El otro encuentro del día, el protagonizado por el Once Caldas y Jaguares, acabó con un empate 1-1 en el estadio Jaraguay de Montería con goles del lateral derecho Jhons Altamiranda para el conjunto felino y del delantero Ménder García para 'Los Albos', ambos en la primera parte.

TRES GOLES EN PROPIA META

Millonarios derrotó por 2-1 al Deportes Quindío en el primer partido de la jornada, un duelo que tuvo, como dato curioso, que los tres goles fueron anotados en propia puerta.

En el encuentro, que se disputó el miércoles porque los bogotanos viajaron a Miami para participar en la amistosa Florida Cup, los capitalinos tomaron el control pero se encontraron a un rival muy organizado que dejó pocos huecos atrás.

Así fue como los visitantes, recién ascendidos, abrieron el marcador al 14 cuando el lateral Jackson Montaño mandó un centro y el volante David Macalister Silva lo metió en su portería al querer anticipar a un delantero rival.

Sin embargo, en el segundo tiempo el empate llegó pronto, al 49, cuando el extremo Emerson Rodríguez centró y el defensor Jesús Figueroa, en una jugada torpe, anotó en contra cuando intentaba despejar el balón.

El 2-1 definitivo fue anotado al 64 cuando Rodríguez, muy punzante por la derecha, mandó otro centro y, tras un despeje fallido del portero Luis Estacio, el balón rebotó en Yeison Carabalí, se metió al fondo de la red y los dirigidos por Alberto Gamero celebraron su segundo triunfo, que los deja como líderes provisionales del torneo.