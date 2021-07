EEUU.- Pelosi nombra a otro de los republicanos críticos de Trump para el comité que investiga el asalto al Capitolio

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha nombrado este domingo al republicano Adam Kinzinger, uno de los mayores críticos del expresidente Donald Trump, para que ocupe un lugar en el comité encargado de investigar los altercados del pasado 6 de enero en el Capitolio.



"Anuncio el nombramiento del congresista republicano Adam Kinzinger, un veterano de la Fuerza Aérea y teniente coronel de la Guardia Nacional Aérea, para servir en el comité", ha hecho saber Pelosi en un comunicado en el que ha destacado el "gran patriotismo" que el representante por Illinois puede ofrecer a esta "misión".



Se trata del segundo republicano, después de la denostada Liz Cheney, también una de las voces más críticas de Trump dentro del partido, en ocupar un puesto en el comité, después de que en la última semana Pelosi descartara las dos propuestas presentadas por el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, los representantes Jim Banks, de Indiana, y Jim Jordan, de Ohio.



"No hay forma de que tolere sus payasadas mientras buscamos la verdad", ha dicho Pelosi este domingo durante una entrevista en la cadena ABC para justificar su rechazo a Banks y a Jordan, debido a sus "declaraciones y acciones" anteriores, por lo que sería "ridículo" incluirles en "un comité que busca la verdad".



Por su parte, Kinzinger ha anunciado también en un comunicado que ha aceptado "humildemente" la petición de Pelosi y confía en que tras meses en los "se han difundido mentiras y teorías de la conspiración", Estados Unidos logre conocer "la verdad sobre cómo y por qué miles de personas se presentaron para atacar la democracia" aquel 6 de enero.



"Permítanme ser claro, soy un republicano dedicado a los valores conservadores, pero hice un juramento de defensa de la Constitución, y aunque este no es el puesto que esperaba o buscaba, cuando el deber me llame, siempre responderé", ha dicho Kinzinger, uno de los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votó a favor de enjuiciar al expresidente por lo ocurrido en el Capitolio.



El comité, liderado por el demócrata Bennie Thompson, investigará los eventos que rodearon el mortal ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de una multitud de partidarios del expresidente Trump en un esfuerzo por detener la certificación de su derrota electoral.



Thompson ha destacado posteriormente en una entrevista para la MSNBC a Kinzinger por tratarse "una voz independiente" que ha peleado por "expresar su opinión a pesar de lo que algunos de sus colegas republicanos quieran que no diga".



Pelosi, que cuenta con la autoridad de vetar cualquiera de las cinco nominaciones de McCarthy, no ha descartado la inclusión de más republicanos, después de que algunos de ellos hayan mostrado interés en unirse a el comité, por lo que ha pedido al líder de la minoría que presente más candidatos después de que éste retirara al resto de ellos tras las negativas de la presidenta de la Cámara.



La primera audiencia del comité, creado por Pelosi después de que los republicanos rechazaran en el Congreso un proyecto de ley para establecer una comisión independiente bipartidista, está prevista que se celebre este martes. Por el momento, además de Kinzinger y Cheney, han sido nombrados también siete representantes del Partido Demócrata.