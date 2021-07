EE.UU. donará otro millón de vacunas Pfizer contra el coronavirus a Paraguay

Personal sanitario prepara una dosis de la vacuna Pfizer el 12 de julio de 2021 en la jornada de vacunación en el Autódromo Ruben Dumot (ex Aratiri) en la ciudad de Capiata. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 25 jul (EFE).- El encargado de Negocio de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, anunció este domingo la donación de otro millón de vacunas Pfizer contra el coronavirus, que se suman a otro monto similar entregadas por su país a comienzos de mes.

"En los próximos días, #EEUU donará 1 millón de dosis más de vacunas #Pfizer a #Paraguay. Nuestra donación de dos millones de vacunas a Paraguay es una inversión para un futuro mejor para todos. Juntos superaremos esta pandemia", publicó Salazar en su cuenta de Twitter.

Además, Paraguay suscribió un contrato de un millón de dosis con el mismo laboratorio y ya ha recibido algunas entregas del monto total.

El país suramericano destinó el primer millón donado por Estados Unidos para la vacunación de trabajadores esenciales y guardó la mitad de las vacunas para la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, a finales de la semana pasada, las autoridades sanitaria del país anunciaron que destinarían esas vacunas reservadas para continuar con el plan de inmunización y bajar la edad a la franja de 20 a 34 años.

La decisión se tomó después de que el presidente, Mario Abdo Benítez, garantizara a los responsables del Ministerio de Salud la llegada de más vacunas, aunque el momento no se precisaron fechas ni procedencia.

Paraguay comenzó su plan de vacunación el pasado 22 de febrero, con el personal sanitario y los adultos mayores, y fue rebajando poco a poco la edad de vacunación.

En estos cinco meses, el plan de vacunación ha llegado hasta los 20 años, incluyendo también a las embarazadas mayores de 18 años con más de 20 semanas de gestación, a los adolescentes de entre 12 y 17 años con enfermedades de base y a las personas de más de 18 años con patologías.

En total, 1.821.793 personas habían recibido, al menos, una dosis, hasta el corte de las 18.00 del sábado 24 de julio.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 18 de julio, muestran que el 10,67 % de los paraguayos ha recibido, al menos, una dosis, mientras que el 1,98 % ya cuenta con la pauta completa.

El objetivo es llegar a unos 4,3 millones de personas de los poco más de 7 millones que componen su población.

Paraguay acumula 448.918 contagios y 14.593 fallecidos desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso.