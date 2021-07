Delfina Pignatiello, la 'influencer' que ilusiona a la natación argentina

El tapabocas cubre la mitad de su rostro, pero sus ojos delatan que está muy feliz e ilusionada. "¡No me lo puedo creer!", dice Delfina Pignatiello, la gran esperanza de la natación argentina, en uno de los vídeos que ella misma grabó en los últimos días, junto a la pileta donde el lunes debutará en unos Juegos Olímpicos.

Con más de 625.000 seguidores en Instagram y también muy activa en Twitter, Twitch y con un canal de YouTube donde ha realizado una serie de vídeos bajo la etiqueta #CaminoATokio, la joven de 21 años, triple campeona panamericana en Lima-2019, compartió su día a día con sus seguidores, cada vez más numerosos.

"Nunca son demasiadas fotos", bromea incluso mientras pasa para el enésimo selfi en las instalaciones olímpicas, del Centro Acuático a la Villa Olímpica.

En un 'stream' de Twitch a finales de junio, Pignatiello habló con sus seguidores, bailó música latina y, sobre todo, rompió a llorar de la emoción ante el reto olímpico.

Los Juegos de Tokio suponen un momento inolvidable en su carrera deportiva, un sueño de niña hecho realidad y que vio peligrar seriamente en 2020, cuando la pandemia del covid-19 frenó su preparación.

Pasó más de tres meses sin entrenar y junto a otros deportistas se unió, admitiendo su bajón anímico e incluso llegó a plantearse continuar adelante con el deporte de alta competición. "No descartó dejar de nadar", llegó a decir.

Durante el confinamiento compartió en redes sociales rutinas de entrenamiento. Pero tuvo un momento difícil cuando se encontró que uno de sus 'live' había generado comentarios desagradables, que le hicieron daño.

"Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando", explicó entonces en un mensaje en Instagram.

"Bancarse los chistes y el hate en las redes es una cosa, pero a la sexualización sí hay que ponerle freno. Hay un límite", señaló en Twitter.

Su denuncia pública generó revuelo en su país y se aplaudió por lo general su firmeza contra el acoso en las redes sociales.

- Medallista olímpica juvenil -

De las 74 medallas olímpicas de Argentina, apenas tres se han dado en natación. Dos fueron en épocas muy lejanas, el oro de Alberto Zorrilla en los 400 metros libre de Ámsterdam-1928 y la plata de Jeanette Campbell en los 100 metros libre de Berlín-1936. La tercera es más reciente, el bronce de Georgina Bardach en los 400 metros estilos de Atenas-2004.

Delfina Pignatiello tendrá difícil añadir su nombre a ese selecto club, pero llegó con la ilusión al máximo, con ambición y sabiendo que tiene poco que perder.

"Delfina está muy concentrada, muy bien, muy positiva. Está nadando muy, muy bien. Creo que llega en una de sus mejores versiones deportivas y seguramente va a sorprender", comentó este domingo a la AFP el jefe técnico de la selección argentina de natación, Gustavo Roldán.

"Es una chica que sabe concentrarse y tener una actitud competitiva increíble. Cuando compite, ella se transforma y se ha preparado de la mejor manera posible que nos ha permitido la pandemia", apuntó.

La joven de San Isidro se colgó dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires-2018, en 400 metros y 800 libres.

Su gran eclosión se dio en los Juegos Panamericanos de Lima-2019, cuando se colgó tres medallas de oro (400, 800 y 1.500 metros libre). Por su gran actuación se le concedió el honor de ser abanderada en la clausura del evento.

En los Juegos de Tokio participará también en esas tres pruebas.

Arrancará el lunes en los 1.500 metros y el jueves 29 afrontará los 800 metros.

Vivirá así sus primeros Juegos Olímpicos en categoría absoluta, ahora que ha recuperado la sonrisa. "¡Viva el agua!", dejó como mensaje en una de las pizarras de la Villa Olímpica.

dr/psr