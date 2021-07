CORR.- JJ.OO/Taekwondo.- Javier Pérez cae en su primer combate de -68 kilos de taekwondo

(Atención abonados, esta noticia corrige la anterior ya que el español tiene opciones de repesca. Gracias, disculpen las molestias)



El taekwondista español Javier Pérez Polo no pudo superar este domingo su primer combate en la categoría de -68 kilos del taekwondo de los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder por 22-20 ante el egipcio Abdelrahman Wael Mahmoud y ahora deberá esperar para saber si puede optar al bronce desde la repesca para lo que necesita que su rival llegue a la final.



El madrileño, cuatro del mundo, partía como candidato a llegar lejos y aspirar a dar una nueva medalla a su deporte, protagonista este sábado con la plata de la joven Adriana Cerezo. Actual subcampeón del mundo, partía como favorito, pero no pudo salir airosos de un combate muy igualado.



Pérez Polo nunca pudo tener la iniciativa en el primer asalto ante el norteafricano y se fue por detrás (6-2), pero reaccionó en el segundo, donde no dejó puntuar a su rival y pudo voltear el marcador de cara a dos tensos minutos finales (6-9).



El combate llegó muy igualado a falta de 1:24 para el final (14-14) y ahí llegó la acción clave de Wael Mahmoud, que con una patada con giro, sumó cuatro puntos y trasladó toda la presión al español. Este lo intentó y se acercó a falta de 30 segundos con una patada en la cabeza (18-17), pero no pudo culminar la remontada.