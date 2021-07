Coronavirus.- ONU cree que Indonesia es epicentro COVID en Asia por "falta de solidaridad" y la lentitud de vacunación

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La máxima funcionaria de Naciones Unidas en Indonesia, Valerie Julliand, ha apuntado a la "falta de solidaridad global" y la lentitud en el proceso de vacunación como motivos principales de que el país sea actualmente el epicentro de contagios de COVID-19 en el continente asiático.



Gracias a la aplicación de medidas restrictivas, Indonesia había conseguido mitigar los efectos de la pandemia, al igual que otros tantos países del sudeste asiático, según ha detallado Julliand, aunque desde el mes de mayo la crisis sanitaria se ha vuelto "más urgente" y los casos se han quintuplicado, tal y como recoge un comunicado de la ONU.



Y es que el país había logrado un "progreso notable" en el alivio de la pobreza durante los últimos diez años, pero la irrupción del coronavirus ha retrasado algunos de estos logros, y más aún en sectores poblacionales más desfavorecidos y, también, en las mujeres.



Hace unos días Indonesia superó a India y Brasil como nación con más contagios diarios, lo que la ha situado como actual epicentro de casos en Asia, e incluso este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que en el país se habían registrado más de 77.500 fallecimientos a causa de la enfermedad.



CAUSAS PRINCIPALES



Julliand ha apuntado a los descuidos por parte de la sociedad como uno de los motivos del aumento imparable de casos, aunque la lentitud en el proceso de vacunación también ha jugado un papel fundamental, ya que a mediados de julio tan solo un seis por ciento de la población había recibido alguna dosis.



En este aspecto, destaca la baja cobertura entre los ancianos y otros grupos vulnerables ante la enfermedad. Aunque Indonesia había conseguido un "suministro relativamente bueno" por parte del organismo internacional COVAX, "la falta de solidaridad global" ha sido determinante.



"Los países ricos acumularon vacunas. Por muy triste que sea, Indonesia ciertamente no es la que se encuentra en peor situación; solo el 1,1 por ciento de las personas en los países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis de vacunación", ha denunciado la trabajadora de Naciones Unidas en el país asiático.



En este contexto, Indonesia introdujo restricciones estrictas de movimiento en Java y Bali a principios de julio, y desde entonces ha ampliado esas medidas, pero aún no ha aplicado una limitación de movimiento o bloqueo a nivel nacional, como lo han hecho otros países en una situación similar.



Para solucionar la situación, la ONU ha estado brindado "apoyo técnico y operativo" y pondrá especial interés en la prevención, por lo que dotará de medios para la realización de pruebas en términos de "equipos, protocolos y capacitación".



"Hemos facilitado la llegada de 16,2 millones de dosis de vacunas a través de las instalaciones de COVAX hasta la fecha y estamos ayudando con su difusión, porque la logística de la cadena de frío es compleja en un archipiélago de 17.000 islas", ha apuntado Naciones Unidas.



"Hay algunos problemas que se pueden contener en un país. Pero cuando se trata de virus, no reconocen fronteras y no diferencian entre países ricos y pobres", ha zanjado Julliand.