Coronavirus.- Las autoridades brasileñas investigan 29.500 casos en los que se recibió una tercera dosis de la vacuna

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de once estados brasileños están investigando 29.570 casos en los que se produjeron irregularidades en el plan de inmunización contra el coronavirus con las que los beneficiados obtuvieron una tercera dosis de la vacuna, en un país en el que el 45 por ciento de la población solo ha tenido acceso al primer pinchazo.



La cifra es una estimación elaborada por la Universidad de Alagoas en base a las denuncias que se han ido presentado en las diferentes fiscalías. Además de estos once estados, los departamentos de Salud de otros cuatro han informado de intentos por parte de personas que recibieron dos dosis de lograr una tercera.



Entre los casos más conocidos se encuentra el de un matrimonio de Belo Horizonte, en el sur de Brasil, que tras lograr la pauta completa de Coronavac, viajó hasta Río Novo, también el estado de Minas Gerais, para recibir una tercera de Pfizer.



La Fiscalía de Minas Gerais ha presentado una denuncia y los implicados se podrían enfrentar a una pena de hasta un millón de reales (unos 163.000 euros) si reciben una nueva dosis. No es el único caso que ha registrado el estado, pues las autoridades están investigando a otro matrimonio que habría recibido hasta cuatro dosis, informa el diario 'O Globo'.



Quienes cometan este tipo de irregularidades se podrían enfrentar a un delito de malversación o fraude, con penas económicas e incluso presión. Pese a los números, el Ministerio de Salud asegura no haber recibido noticia alguna sobre estos casos. Su titular, Marcelo Queiroga, zanjó la cuestión esta semana afirmando que se trata de "un problema legal. Mis asuntos son la medicina".