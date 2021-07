Bibi, de 'Las Mellis', asegura que Irene Rosales es 'muy buena chica'

16-07-2021 LAS MELLIS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Las Mellis han sido protagonistas en los últimos días al opinar libremente sobre los rumores de crisis matrimonial entre Kiko Rivera e Irene Rosales, de hecho siempre han defendido que les da mucha pena porque la que fuera colaboradora de televisión le ha hecho bien al dj.



Bibi, de 'Las Mellis', opina sobre rumores de crisis de Kiko e Irene Rosales: "Quiero creer que me he equivocado porque Irene, gracias a Irene, Kiko ha cambiado y me alegran esas cosas, le ha cambiado mucho y a mejor. Dicen que Irene es culpable de que Kiko esté mal con la madre y tengo que decir que Irene es una buena chica".



Sobre si quisieran recuperar su amistad con Isabel Pantoja, las dos se muestran tajantes: "No, no quiero. Si ella me llamara por teléfono para pedir... ella por su camino y nosotras por el nuestro" y es que son muchos años de conflicto con la tonadillera y parece que tienen claro que no quieren volver a retomar la relación.