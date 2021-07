Alcaraz estrena su palmarés ATP tras ganar a Gasquet en Umag

El español Carlos Alcaraz (73º del ranking ATP), se proclamó este domingo campeón del Torneo de Umag tras vencer en la final al francés Richard Gasquet (59º), logrando su primer título en el circuito principal ATP.

El tenista de 18 años derrotó con claridad al experimentado jugador galo por 6-2, 6-2 en una hora y 16 minutos de partido.

Bajo un calor intenso -cerca de 30ºC- en la costa del Adriático, Alcaraz fue muy superior en su primera final en el circuito ante un rival que a sus 35 años disputaba su 32ª final.

Gasquet cedió dos veces su servicio en un primer set que se llevó Alcaraz en 37 minutos.

En el segundo, 'Carlitos' llegó a ponerse 5-1, antes del 6-2 definitivo.

Alcaraz, una de las grandes revelaciones del año 2021, que inició en el puesto 141º, estará el lunes entre las 60 mejores raquetas del mundo (54º).

"Es fantástico. Tengo muchas emociones. Estoy, muy, muy feliz con esta victoria, mi primer título ATP", declaró el murciano para atptour.com. "Voy a disfrutar mucho de este momento", añadió.

"Creo que he crecido mucho en este torneo y me llevo mucha experiencia, que me será muy útil para el futuro", confesó.

Alcaraz se convirtió de paso en el campeón español más joven de un torneo ATP desde que Rafa Nadal conquistase en 2004 el primero de sus 88 títulos en Sopot. El mallorquín era entonces ocho días más joven que Alcaraz este domingo.

El propio Gasquet no escatimó en halagos hacia su rival. "Está jugando de forma increíble. Sólo tiene 18 años y por supuesto que tiene un gran futuro. Yo simplemente no pude jugar a su nivel y con su intensidad", afirmó el galo.

El torneo ATP de Umag (oeste de Croacia) se disputó sobre tierra batida y está dotado con 419.000 euros (hacia 494.000 dólares) en premios.

-- Torneo ATP de Umag

- Individual masculino - Final:

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) derrotó a Richard Gasquet (FRA/N.4) 6-2, 6-2

bds/iga