82-92. La fe italiana derriba a Alemania

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tokio, 25 jul (EFE).- La fe de Italia, que fue capaz de darle la vuelta al partido en la segunda mitad del último cuarto con el liderazgo de Nicolo Melli (13 puntos y 9 rebotes) y Danilo Gallinari (18), derrotó a una Alemania que se desinfló y no supo jugar los instantes finales en su estreno en los Juegos de Tokio 2020.

El combinado transalpino, pleno de confianza en sus posibilidades para remontar una y otra vez las ventajas alemanas, cimentadas en su buen mediodía en el lanzamiento de tres puntos (15 triples de 32 intentos, un 47%), con un magnífico Maodo Lo (24 puntos, 6 de 9 en triples), pero que en los instantes finales, no supo jugar el partido.

A la hora de la verdad, el orgullo italiano pudo más y confluyó con el acierto (acabaron con 15 de 31 en triples, 48%). Melli, que hasta el descanso no había estrenado su anotación, se fajó para obtener 13 puntos en los momentos importantes. El interior Simone Fontecchio respondió con un espectacular 5 de 5 en los lanzamientos desde la línea de 6,75 metros para acabar con 20 puntos. Y Darío Gallinari dio la puntilla con 18 tantos y canastas clave, como una penetración inverosímil que supuso el 82-90 casi definitivo.

Todo esto invalidó un partido bien trabajado por Alemania, que tomó ventaja al final del último cuarto, con una ráfaga de acierto exterior con tres triples, dos de Andreas Obst, uno de Joannes Voigtmann y otro de Niels Giffey, para llevar el 14-14 al 23-14 (min. 6), en un cuarto finalizado en 32-22.

La reacción italiana llegó en el ecuador del segundo parcial, cuando entre Fontecchio y Stefano Tonut devolvieron la igualdad al electrónico (43-43), aunque un triple de Maodo Lo en el minuto final mantuvo una escueta ventaja germana al descanso (46-43).

Un nuevo estirón germano, con Lo a los mandos y a la anotación, con dos triples en menos de un minuto volvió a ponerles con mando en plaza (57-48, min. 23). Nicolo Melli tomó al conjunto transalpino a los hombros y luego le apoyó Danilo Gallinari, pero los 'azzurri' siempre fueron a remolque: 72-68 al final del cuarto.

La fe italiana no tuvo límites. Se vieron siempre cerca y equilibraron el duelo a la mitad del periodo definitivo. El 80-80 del minuto 35 presagiaba una partida de ajedrez sobre el parqué, y comenzaron a llover los triples italianos. Fontecchia y Melli acertaron, Gallinari protagonizó una bandeja espectacular, y otra vez Melli aportó la sentencia, con el 82-92 definitivo.

El triunfo pone a Italia como primera líder del Grupo B, que completará su primera jornada esta tarde (17.20 horas locales, 10.20 CET) con el Australia-Nigeria. Los transalpinos volverán a jugar el miércoles 28 contra Australia, mientras que Alemania disputará la segunda jornada hará ese mismo día contra Nigeria.

- Ficha técnica

82 - Alemania (32+14+25+24): Bonga (13), Obst (12), Giffey (3), Barthel (5), Voigtmann (3) -quinteto inicial-, Benzing, Lo (24), Saibou (6), Thiemann (4), Wagner (12), Wank y Wimberg.

92 - Italia (22+21+25+24): Mannion(10), Tonut (18), Vitali (3), Melli (13), Fontecchio (20) -quinteto inicial-, Gallinari (18), Moraschini (8), Pajola (2), Polonara y Tessitori.

Árbitros: Antonio Conde (ESP), Ahmed Al-Shuwaili (IRQ), Yevgeny Mikheyev (KAZ).

Incidencias: partido de la primera jornada del Grupo B del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputado en el Saitama Super Arena (Japón), sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.