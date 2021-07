24-31. Las "Guerreras" arrancan con una derrota

EFE/EPA/Claus Bech/Archivo

Tokio, 25 jul (EFE).- La selección española femenina de balonmano, vigente subcampeona del mundo, no tardó en descubrir la dureza del exigente grupo que debe afrontar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras caer este domingo por 24-31 ante Suecia en su debut en la capital japonesa.

Tras saldar con empate sus tres últimos enfrentamientos con el conjunto nórdico en el pasado Mundial, el pasado Europeo y en el preolímpico disputado el pasado mes de marzo en la localidad valenciana de LLíria, en esta ocasión las "Guerreras" no pudieron plantar cara a Suecia.

Y eso que el choque no pareció empezar mal para las de Carlos Viver, que de la mano de Nerea Pena y Almudena Rodríguez daba cumplida réplica (6-6) a cada tanto del conjunto escandinavo.

Una igualdad que se esfumó por completo apenas superado el ecuador de la primera mitad, cuando el equipo sueco asestó el golpe definitivo al encuentro con un parcial de 0-5 que puso contra las cuerdas a la selección española.

Diferencia que pese al empeño de Nerea Pena, la máxima realizadora del conjunto español con siete tantos, las "Guerreras" nunca pudieron enjugar como evidenció el 24-31 final.

El resultado obliga a España a no cometer ningún nuevo error si quiere acceder a los cuartos de final, empezando por el encuentro que le enfrentará el próximo sábado con Francia, la vigente subcampeona olímpica.

Ficha técnica:

24 - España: Navarro y Castellanos; Marta López (3), Carmen Martín (4, 2p), Eli Cesáreo (1), Jennifer Gutiérrez (-), Pena (7, 2p), Lara González (2, 1p), Sole López (1), Alicia Fernández (-), Almudena Rodríguez (4), Ainhoa Hernández (1), Barbosa (-) y Mireya González (1).

31 - Suecia: Bundsen y Ryde; Stromberg (3), Blohm (5), Roberts (4), Petren (-), Lundstrom (3), Westberg (1), Lagerquist (-), Lindqvist (5), Hagman (3p), Thorleifsdottir (-), Hansson (6) y Carlson (1)

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 4-5, 6-7, 6-10, 8-12 y 9-13 (Descanso) 10-16, 13-19, 16-23, 18-25, 20-27 y 24-31 (Final)

Árbitros: Koo y Lee (KOR). Excluyeron por dos minutos a Jennifer Gutiérrez, Almudena Rodríguez y Mireya González por España; y a Roberts y Carlson por Suecia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo B del torneo de balonmano de los Juegos Olímpicos de Tokio, disputado en el estadio nacional Yoyogi de Tokio. Sin espectadores.